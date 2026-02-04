Apesar do empate do São Paulo, Calleri celebra fase pessoal: 'Feliz por voltar a me sentir jogador'

O atacante Calleri foi o autor do gol do São Paulo no empate com o Santos, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira (4), na Vila Belmiro, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do momento de instabilidade do Tricolor na temporada, o argentino tem motivos pessoais para comemorar: voltar a campo em 2026, após ficar parado por nove meses em razão de uma cirurgia no joelho.

Em relação ao clássico, Calleri acredita que o time demonstrou entrosamento dentro de campo e, apesar de ter conquistado o gol de empate, o da vitória não foi possível.

- A verdade é que a gente fez um primeiro tempo bom, estávamos bem encaixados. Não pressionamos certo no gol. Era o chute do Frías. Zé Rafael pegou o rebote. Fomos de cabeça quente no intervalo, mas conseguimos o empate jogando dez metros para frente - iniciou o argentino, após a partida.

O atacante admitiu que ainda não está 100% fisicamente, disse que ainda tem muito a evoluir, mas que está muito feliz por "voltar a se sentir jogador". Calleri voltou há menos de 20 dias a campo e já tem três gols na temporada.

- Feliz por voltar a marcar depois de muito tempo fora dos gramados. Preciso evoluir fisicamente. Ainda não estou 100%. Um campo difícil e conseguimos um ponto. Acho que o jogo ficou para nós, e por pouco a gente não pude levar a vitória. Mas, contente, contente por voltar a marcar e por voltar a me sentir jogador - celebrou Calleri.

