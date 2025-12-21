Fábio Santos revive Corinthians x Vasco, recorda a dor de 2022 e aconselha: 'Desfrutem'

Corinthians e Vasco decidem a Copa do Brasil neste domingo (21), às 18h (de Brasília), no Maracanã. Quem conhece bem o peso desta partida é o ex-lateral Fábio Santos. Aposentado dos gramados desde 2023, o ídolo do Timão viveu de perto essa rivalidade histórica.

As equipes protagonizaram embates memoráveis, como o Brasileirão de 2011, decidido apenas na última rodada com o pentacampeonato alvinegro, e as quartas de final da Libertadores de 2012. Naquela ocasião, um gol de Paulinho nos minutos finais sacudiu o Pacaembu e selou a classificação corinthiana.

Com duas passagens por Itaquera, Fábio Santos disputou 374 partidas com a camisa alvinegra, marcou 32 vezes, deu 17 assistências e conquistou seis títulos: Brasileirão (2011 e 2015); Paulistão (2013); Recopa Sul-Americana (2013); Libertadores (2012); e Mundial de Clubes da Fifa (2012).

O Lance! conversou com exclusividade com o ex-lateral no gramado da Neo Química Arena. Na data, Fábio Santos pôde revisitar o estádio e receber o carinho da Fiel durante um tour pelo clube. O clima foi de emoção mútua, sentimento que o ex-jogador não esconde ao relembrar a derrota na final da Copa do Brasil de 2022, para o Flamengo, nos pênaltis, justamente no Maracanã, palco da decisão deste domingo. Confira o papo na íntegra.

Ex-lateral voltou a pisar na Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti/Lance!)

Entrevista com Fábio Santos

Lance!: Como foi esse reencontro com o torcedor?

Fábio Santos: É sempre muito especial voltar, as lembranças, tanto positivas quanto negativas, mas é sempre legal. Ainda não voltei para a Arena para ver jogos, só para trabalhar realmente, mas ter o carinho do torcedor é muito especial. A Arena, querendo ou não, fez parte desta minha trajetória, foi aqui que eu fiz o primeiro jogo do estádio, onde encerrei minha carreira, é sempre especial voltar

Lance!: Você teve grandes embates com o Vasco atuando pelo Corinthians. As equipes disputaram até a última rodada o Brasileirão de 2011 e as quartas de final da Libertadores de 2012, ambas vencidas pelo Timão. Quais são as suas lembranças desta rivalidade?

Fábio Santos: Ali eram as duas principais equipes daqueles anos, de 2011, 2012, talvez com o Santos de Neymar também, mas eles venderam muito caro o Brasileirão de 2011, nós lutamos até o final, e em 2012, caiu aquele jogo, que para muitos foi a final antecipada da Libertadores, ali realmente tivemos certeza que a gente estava pronto para ser campeão. O Vasco foi realmente um ótimo adversário naqueles anos, era uma baita de uma equipe. Muito legal, as equipes decidiram o Mundial de 2000, teve essa época, e agora uma final de Copa do Brasil. São duas equipes gigantescas que torcemos para se manter no topo sempre.

Lance!: Você conquistou tudo pelo Corinthians, mas é impossível não lembrar da final da Copa do Brasil de 2022, vocês também atuaram no Maracanã, após empatar o jogo de ida por 0 a 0, mas o título ficou com o Flamengo. A atual decisão faz passar um filme em sua cabeça?

Fábio Santos: Cara, não só por essa final, esse filme passa todo dia na minha cabeça para falar a verdade. Já falei algumas vezes, foi a pior derrota da minha vida, não consegui aceit-ala tão bem, mas faz parte da profissão. Que legal poder ver, depois de três anos desta derrota, ver o Corinthians voltar a decidir uma final de Copa do Brasil no Maracanã com alguns remanescentes daquela final. Tudo é amadurecimento, tudo faz parte, tomara que tenha um final diferente.



Lance!: Pesa muito jogar uma decisão fora de casa? Isso pode ser determinante para o resultado da final?

Fábio Santos: Cara, tudo depende do primeiro jogo. Em 2022 foi diferente, o Flamengo era muito favorito naquela ocaisão, nós já tínhamos enfrentado eles na Libertadores e fomos derrotados tanto na Neo Química Arena quanto no Maracanã, então eles era muito favoritos. Nós conseguimos empatar o primeiro jogo (por 0 a 0 na Neo Química Arena) e meio que chegou desacreditado no segundo jogo. Eram aqueles 3 mil torcedores conosco no Maracanã e agente conseguiu levar para os pênaltis, no final todos já sabem o que aconteceu. Neste ano não, vejo uma final aberta, sem favoritos, o primeiro jogo teve um empate, mesmo com o Vasco jogando em casa, ao lado do seu torcedor, vejo muito equilíbrio nesta decisão, e por mais que o torcedor corinthiano seja minoria, ela faz muito barulho e pode fazer diferença.

Lance!: O primeiro jogo do Corinthians foi marcado por muita discussão entre os atletas, Dorival Júnior também teve uma desavença com um torcedor. Em momentos de pressão como esses, qual é o papel do jogador mais experiente, tanto dentro quanto fora de campo?

Fábio Santos: O cara que joga no Corinthians ele já tem noção desta cobrança, desta responsabilidade, realmente os últimos anos do Corinthians têm sido bem complicados, bem carregados, pesados, principalmente pela parte política, e não tem como isso se desvincular da parte do campo. É natural que quando chegue uma final como essa você tenha um nervosismo, queira que as coisas terminem o mais rápido possível, que as coisas se definam o mais rápido possível, aí entra o papel dos líderes de manter a calma, manter a tranquilidade, e tentar desfrutar. Quem sou eu para dar dica para esses jogadores tão experientes e vencedores? Mas é desfrutar de uma final de campeonato, não é fácil chegar, existe uma responsabilidade, pressão, mas tem que desfrutar, passa rápido, a gente só dá valor quando encerra.

Lance!: Como foi a experiência de ver o Cássio jogando contra o Corinthians? Você secou ele nesta semifinal de Copa do Brasil?

Fábio Santos: É engraçado, eu falo, o Cássio é um dos irmãos que eu fiz no futebol. Minha filha é apaixonada pelo Corinthians, foi para Belo Horizonte assistir ao jogo, ele perguntou se ela queria ir no camarote dela, ela disse jamais, vou na torcida do Corinthians. Então estamos sempre em contato, é estranho, é diferente, ainda não me acostumei a ver o Cássio jogando com outra camisa, por mais que eu torça, mas não sequei não. Torci obviamente para o Corinthians passar, mas para que ele fizesse uma grande partida, não consigo torcer contra os meus amigos.

*A visita à Neo Química Arena foi feita a convite do Zé Delivery, aplicativo da Ambev