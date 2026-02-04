Veja os oito gols da virada do Grêmio sobre o Botafogo no Brasileirão

Grêmio e Botafogo entregaram tudo para quem esperava um grande jogo de futebol para assistir nesta noite de quarta-feira (4). Teve virada, golaço, pênalti e... oito gols! Carlos Vinícius (três vezes), Tetê e Edenílson marcaram para o time gaúcho, e Arthur Cabral e Danilo (duas vezes) para os cariocas.

Danilo marca novamente e diminui a goleada. 5 x 3 (40'/2ºT)

Grêmio 5 x 2 Botafogo - Edenílson (33'/2ºT)

Grêmio 4 x 2 Botafogo - Tetê (25'/2ºT)

De pênalti, Carlos Vincius anota hat-trick (14'/2ºT)

Grêmio 2 x 2 Botafogo - Carlos Vincius (11'/2ºT)

Com golaço, Danilo vira para o Botafogo (36'/1ºT)

Grêmio 1 x 1 Botafogo - Carlos Vincius (26'/1ºT)

Grêmio 0 x 1 Botafogo - Arthur Cabral (17'/1ºT)

Foram os primeiros três pontos somado pelo Tricolor, que volta a campo na próxima quarta-feira (11), contra o São Paulo, fora de casa. O Glorioso, por sua vez, segue com três e irá encarar o Fluminense no dia seguinte, no Maracanã.

Grêmio e Botafogo vinham de momentos distintos

O Grêmio estava há três partidas sem vencer na temporada, com duas derrotas e um empate. Na estreia do Brasileirão, o Tricolor Gaúcho perdeu para o Fluminense no Maracanã por 2 a 1. Apesar do retrospecto ruim, o Grêmio está classificado para as quartas de final do Campeonato Gaúcho e irá enfrentar o Novo Hamburgo em casa.

O Botafogo estreou no Brasileirão aplicando uma goleada por 4 a 0 no Cruzeiro. No último fim de semana, o Glorioso sofreu a primeira derrota na temporada, onde perdeu de 1 a 0 para o Fluminense.

Carlos Vincius marca três dos cinco gols do Grêmio contra o Botafogo (Foto: EDU ANDRADE/Fatopress/Gazeta Press)

