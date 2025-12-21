Vasco divulga relacionados para final da Copa do Brasil

O Vasco divulgou os relacionados para o confronto contra o Corinthians, pela final da Copa do Brasil deste ano. Com força total, o time comandado por Fernando Diniz tem à disposição todos os principais jogadores utilizados ao longo da temporada. A partida será realizada às 18h (de Brasília), no Maracanã.

continua após a publicidade

➡️AO VIVO: Acompanhe tudo sobre a final entre Vasco e Corinthians pela Copa do Brasil

Confira os relacionados para o jogo

Primeiro jogo equilibrado

Na partida de ida, o Vasco não se intimidou com a Neo Química Arena lotada e conseguiu fazer um confronto equilibrado contra o Corinthians. O Cruz-Maltino teve boas chances e teve um gol do Rayan anulado por impedimento, mas acabou saindo com um empate em 0 a 0. Agora na finalíssima, o time carioca terá a força de sua torcida para voltar a conquistar a Copa do Brasil após 14 anos.

Vasco bateu o Fluminense nos pênaltis pela final da Copa do Brasil (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Campanha do Vasco até a final

A campanha do Vasco na Copa do Brasil foi marcada por uma reta final de superação. Porém, nas duas primeiras fases da competição, o Vasco teve maior tranquilidade — o time venceu o União Rondonópolis e o Nova Iguaçu por 3 a 0.

continua após a publicidade

Na terceira fase, enfrentou o Operário e teve dificuldades. Nos primeiros jogos de Fernando Diniz sob o comando da equipe, o Cruz-Maltino passou nos pênaltis.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O início das fases decisivas foi mais tranquilo, passando do CSA com um empate e uma vitória por 3 a 0 em São Januário. Das quartas de final em diante, dois clássicos seguidos decididos nos pênaltis. Nas duas ocasiões, brilhou a estrela de Léo Jardim, que pegou um pênalti em cada disputa — contra o Botafogo nas quartas, e contra o Fluminense na semifinal.