Final da Copa do Brasil pode dar primeiro título nacional a grande parte do time do Vasco

A vitória do Vasco sobre o Corinthians neste domingo, às 18h, no Maracanã, pode representar um momento inédito para muitos dos jogadores que devem iniciar a final da Copa do Brasil: a conquista do primeiro título no futebol brasileiro — e logo um dos mais importantes do calendário nacional. O provável time titular cruz-maltino chega à decisão carregando um dado simbólico e revelador sobre o elenco atual da Colina: trata-se de um grupo com poucos campeões no currículo, especialmente quando o recorte é de taças conquistadas como titulares e em competições de grande relevância no país.

No gol, Léo Jardim surge como uma das exceções em termos de experiência vencedora. O camisa 1 foi campeão francês na temporada 2020/2021 e também levantou a Supercopa da França, ambas as conquistas na equipe principal. Apesar do peso internacional, ainda falta ao goleiro um troféu como titular no futebol brasileiro — algo que pode ser alcançado justamente neste domingo.

A defesa segue o mesmo padrão de trajetórias em construção. Na lateral direita, Paulo Henrique conquistou o Campeonato Mineiro de 2023, mas como reserva. Já na zaga, Cuesta aparece como um dos nomes mais rodados do setor. O argentino foi campeão turco pelo Galatasaray na temporada 2024/2025 como titular e integrou o elenco do Atlético Nacional campeão da Libertadores em 2016, embora naquela ocasião fosse reserva. Ao seu lado, Robert Renan foi campeão russo pelo Zenit em 2022/2023, atuando como titular, mas ainda busca uma grande conquista em solo brasileiro. Pela esquerda, Pumita carrega o título do Campeonato Uruguaio de 2022, também como titular.

O meio-campo reforça o retrato de um time que pode viver um divisor de águas. Cauan Barros ainda não conquistou títulos na carreira profissional. Thiago Mendes venceu o Campeonato Goiano pelo Goiás como titular, enquanto Philippe Coutinho é o nome mais badalado do elenco. Revelado pelo Vasco, ele foi campeão da Série B antes de seguir para a Europa e acumulou conquistas importantes por clubes como Bayern de Munique e Barcelona. Ainda assim, a Copa do Brasil seria um marco especial em seu retorno ao clube de origem.

No ataque, o cenário é ainda mais emblemático. Nuno Moreira segue em busca do primeiro troféu da carreira, assim como Rayan, que nunca foi campeão no futebol profissional. Andrés Gómez venceu a Copa da Colômbia de 2022 pelo Millonarios, mas também encara a possibilidade de conquistar seu primeiro título no Brasil.

Diante desse contexto, a final da Copa do Brasil ganha contornos históricos para o elenco vascaíno. Mais do que a taça, está em jogo a chance de transformar carreiras, consolidar trajetórias e colocar, pela primeira vez, um título nacional no currículo de grande parte do time titular da Colina. Para muitos, o apito final pode marcar o início de uma nova história.

