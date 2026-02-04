Crespo analisa empate do São Paulo e abre o jogo sobre situação de Luciano

Hernán Crespo falou sobre o empate do São Paulo com o Santos e trouxe detalhes sobre a situação de Luciano. O camisa 10 começou no banco de reservas, mas preocupou ao deixar a partida relatando um incômodo na região da coxa.

Sobre o resultado, o argentino destacou que sentiu que o Tricolor foi "protagonista", e que acreditava que era um jogo para vencer.

- Na situação particular, Marcos Antonio e Luciano, então sim. Mas todo mundo, nesse momento, está bem, quem entrou fez a diferença, acho que o grupo mostra que pode jogar com três, com quatro. O nível do São Paulo é grande, acho que jogar contra o São Paulo tem se mostrado difícil para todo mundo. O time entendeu que tem que lutar e brigar, a sensação aqui é que talvez a gente poderia ganhar. Fomos protagonistas, mas está bem - disse.

Para Crespo, está conseguindo chegar perto do São Paulo que "considera ideal". De acordo com as suas palavras, estaria vivendo o dia a dia e contente com a evolução de atletas como Calleri e Lucas Moura - dupla que deu origem ao gol tricolor nesta quarta-feira.

- Aprendi aqui no São Paulo que tem que viver o dia a dia, no momento estamos muito contentes que aqueles como Calleri estejam voltando, que Lucas esteja voltando. Voltou Luan, de verdade. Agora sim, a gente tenta manter na linha, tentar fazer o que eu consigo - completou.

Crespo falou sobre Luciano

Pensando em preservar jogadores tendo em vista a sequência dura do São Paulo nos últimos jogos, com clássicos em sequência, Crespo optou por começar com Marcos Antonio e Luciano no banco de reservas. Luciano entrou no segundo tempo, mas relatando um certo incômodo, algo que foi assunto durante a entrevista do treinador.

- Vamos saber, só ele sabe. Acho que um Luciano descansado, no jogo de sábado, seria muito importante. Quero outra vez 50 mil pessoas, passar outro sábado bom, tentar continuar, estamos recuperando a torcida, o estilo de jogo. Acho que o jogo de sábado contra o Primavera precisa da torcida, estaremos juntos outra vez - explicou.

O São Paulo volta a campo contra o Primavera, no sábado (7), pelo Campeonato Paulista. Jogo acontece pela penúltima rodada do estadual, no Morumbis.