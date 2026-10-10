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Abel Ferreira viu 15 técnicos passarem pelo Corinthians; veja lista

Dérbi evidencia contraste entre os rivais, com mudanças frequentes no comando alvinegro

PorGuilherme LesnokVitor Palhares
Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 06:00
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Abel Ferreira e Vítor Pereira durante clássico entre Palmeiras e Corinthians
Abel Ferreira e Vítor Pereira durante clássico entre Palmeiras e Corinthians (Foto: Adriano Vizoni/Folhapress)

O Palmeiras e o Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos, tanto dentro quanto fora de campo. Um dado chama a atenção para a diferença de estabilidade entre os rivais: desde a chegada de Abel Ferreira ao clube alviverde, o Timão passou por 15 treinadores diferentes, incluindo interinos.

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Enquanto o Palmeiras manteve o português no comando técnico desde 2020, o Corinthians acumulou mudanças na comissão técnica ao longo das últimas temporadas. Nesse período, alguns profissionais conseguiram permanecer por mais tempo, enquanto outros tiveram passagens encerradas após poucos jogos.

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Entre os treinadores que comandaram o Corinthians desde a chegada de Abel Ferreira ao rival, Dorival Júnior foi quem acumulou mais partidas, com 66 jogos entre abril de 2025 e abril de 2026. O treinador teve uma passagem marcada pelas conquistas da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei de 2026, mas não resistiu a uma sequência negativa de resultados e acabou demitido.

Na sequência aparece Vítor Pereira, que dirigiu o Timão em 64 partidas durante a temporada de 2022. O português conseguiu dar competitividade à equipe e levou o clube à final da Copa do Brasil, quando terminou com o vice-campeonato diante do Flamengo. O bom desempenho abriu a possibilidade de permanência para o ano seguinte, mas o treinador optou por não renovar o contrato e deixou o Parque São Jorge.

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Outro nome que teve uma passagem importante foi Ramón Díaz, responsável por comandar o Corinthians em 60 partidas entre julho de 2024 e abril de 2025. O argentino assumiu a equipe em um momento delicado e conseguiu uma recuperação na temporada. Em 2025, conquistou o Campeonato Paulista justamente contra o Palmeiras, com vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da decisão e empate sem gols na volta. Apesar do título, uma sequência de resultados negativos culminou em sua demissão.

O argentino também teve participação em uma vitória por 2 a 0 sobre o rival no Campeonato Brasileiro de 2024.

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Além dos três treinadores, Sylvinho acumulou 43 partidas no comando, seguido por Vagner Mancini, com 40, e Vanderlei Luxemburgo, com 38. Mais recentemente, Fernando Diniz dirigiu o clube em 33 confrontos, mas foi demitido na última quarta-feira (7), após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

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Entre as passagens mais curtas estão as de António Oliveira, com 29 jogos, Fernando Lázaro, que somou 24 partidas em três períodos, e Mano Menezes, com 20. Já Raphael Laruccia e Orlando Ribeiro comandaram três jogos cada, enquanto Cuca permaneceu por apenas duas partidas. Danilo e Thiago Kosloski, ambos interinos, estiveram à frente da equipe em um confronto cada.

Abel Ferreira no triunfo do Palmeiras sobre a LDU
Abel Ferreira está no Palmeiras há quase seis anos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Lista de técnicos do Corinthians desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras

    1.
  1. Vagner Mancini - 05/11/2020 a 16/05/2021
    2. 2.
  2. Fernando Lázaro - 20/05/2021 a 26/05/2021 - 06/02/2022 a 27/02/2022 - 15/01/2023 a 19/04/2023
    3. 3.
  3. Sylvinho - 30/05/2021 a 02/02/2022
    4. 4.
  4. Vítor Pereira - 05/03/2022 a 13/11/2022
    5. 5.
  5. Cuca - 23/04/2023 a 26/04/2023
    6. 6.
  6. Danilo (interino) - 29/04/2023
    7. 7.
  7. Vanderlei Luxemburgo - 02/05/2023 a 26/09/2023
    8. 8.
  8. Mano Menezes - 30/09/2023 a 04/02/2024
    9. 9.
  9. Thiago Kosloski (interino) - 07/02/2024
    10. 10.
  10. António Oliveira - 11/02/2024 a 01/07/2024
    11. 11.
  11. Raphael Laruccia (interino) - 04/07/2024 a 10/07/2024
    12. 12.
  12. Ramón Díaz - 16/07/2024 a 16/04/2025
    13. 13.
  13. Orlando Ribeiro (interino) - 19/04/2025 a 27/04/2025
    14. 14.
  14. Dorival Júnior - 30/04/2025 a 05/04/2026
    15. 15.
  15. Fernando Diniz - 09/04/2026 a 07/10/2026

Números de Palmeiras x Corinthians nesse período

A diferença de estabilidade entre os clubes também aparece nos números acumulados desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras. Sob o comando do português, o Verdão disputou 455 partidas, com 265 vitórias, 108 empates e 82 derrotas, alcançando 66% de aproveitamento. A equipe marcou 768 gols, média de 1,7 por jogo, e sofreu 363, aproximadamente 0,8 por confronto.

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No mesmo recorte, o Corinthians entrou em campo 427 vezes, conquistando 179 vitórias, 123 empates e sofrendo 125 derrotas. O aproveitamento alvinegro foi de 52%, com 531 gols marcados, média de 1,2 por partida, e 421 sofridos, aproximadamente um por jogo.

Comparativo desde a chegada de Abel Ferreira

PalmeirasCorinthians

Jogos

455

427

Vitórias

265

179

Empates

108

123

Derrotas

82

125

Aproveitamento

66%

52%

Gols marcados

768

531

Gols sofridos

363

421

Títulos

10

3

Percentual de pontos conquistados no período

A diferença também é significativa quando o assunto são conquistas. Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras levantou dez troféus: duas edições da Copa Libertadores (2020 e 2021), dois títulos do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), a Copa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2022, a Supercopa do Brasil de 2023 e quatro edições do Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026).

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No mesmo período, o Corinthians conquistou três títulos: o Campeonato Paulista de 2025, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026.

O cenário reforça o contraste entre os rivais às vésperas de mais um Dérbi. Enquanto o Palmeiras chega ao confronto com a continuidade do trabalho de Abel Ferreira, o Corinthians busca um novo treinador após a saída de Fernando Diniz, em meio à crise de resultados no Campeonato Brasileiro.

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