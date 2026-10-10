Abel Ferreira viu 15 técnicos passarem pelo Corinthians; veja lista
Dérbi evidencia contraste entre os rivais, com mudanças frequentes no comando alvinegro
O Palmeiras e o Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos, tanto dentro quanto fora de campo. Um dado chama a atenção para a diferença de estabilidade entre os rivais: desde a chegada de Abel Ferreira ao clube alviverde, o Timão passou por 15 treinadores diferentes, incluindo interinos.
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Enquanto o Palmeiras manteve o português no comando técnico desde 2020, o Corinthians acumulou mudanças na comissão técnica ao longo das últimas temporadas. Nesse período, alguns profissionais conseguiram permanecer por mais tempo, enquanto outros tiveram passagens encerradas após poucos jogos.
Entre os treinadores que comandaram o Corinthians desde a chegada de Abel Ferreira ao rival, Dorival Júnior foi quem acumulou mais partidas, com 66 jogos entre abril de 2025 e abril de 2026. O treinador teve uma passagem marcada pelas conquistas da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei de 2026, mas não resistiu a uma sequência negativa de resultados e acabou demitido.
Na sequência aparece Vítor Pereira, que dirigiu o Timão em 64 partidas durante a temporada de 2022. O português conseguiu dar competitividade à equipe e levou o clube à final da Copa do Brasil, quando terminou com o vice-campeonato diante do Flamengo. O bom desempenho abriu a possibilidade de permanência para o ano seguinte, mas o treinador optou por não renovar o contrato e deixou o Parque São Jorge.
Outro nome que teve uma passagem importante foi Ramón Díaz, responsável por comandar o Corinthians em 60 partidas entre julho de 2024 e abril de 2025. O argentino assumiu a equipe em um momento delicado e conseguiu uma recuperação na temporada. Em 2025, conquistou o Campeonato Paulista justamente contra o Palmeiras, com vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da decisão e empate sem gols na volta. Apesar do título, uma sequência de resultados negativos culminou em sua demissão.
O argentino também teve participação em uma vitória por 2 a 0 sobre o rival no Campeonato Brasileiro de 2024.
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Além dos três treinadores, Sylvinho acumulou 43 partidas no comando, seguido por Vagner Mancini, com 40, e Vanderlei Luxemburgo, com 38. Mais recentemente, Fernando Diniz dirigiu o clube em 33 confrontos, mas foi demitido na última quarta-feira (7), após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.
Entre as passagens mais curtas estão as de António Oliveira, com 29 jogos, Fernando Lázaro, que somou 24 partidas em três períodos, e Mano Menezes, com 20. Já Raphael Laruccia e Orlando Ribeiro comandaram três jogos cada, enquanto Cuca permaneceu por apenas duas partidas. Danilo e Thiago Kosloski, ambos interinos, estiveram à frente da equipe em um confronto cada.
Lista de técnicos do Corinthians desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras
- Vagner Mancini - 05/11/2020 a 16/05/2021
- Fernando Lázaro - 20/05/2021 a 26/05/2021 - 06/02/2022 a 27/02/2022 - 15/01/2023 a 19/04/2023
- Sylvinho - 30/05/2021 a 02/02/2022
- Vítor Pereira - 05/03/2022 a 13/11/2022
- Cuca - 23/04/2023 a 26/04/2023
- Danilo (interino) - 29/04/2023
- Vanderlei Luxemburgo - 02/05/2023 a 26/09/2023
- Mano Menezes - 30/09/2023 a 04/02/2024
- Thiago Kosloski (interino) - 07/02/2024
- António Oliveira - 11/02/2024 a 01/07/2024
- Raphael Laruccia (interino) - 04/07/2024 a 10/07/2024
- Ramón Díaz - 16/07/2024 a 16/04/2025
- Orlando Ribeiro (interino) - 19/04/2025 a 27/04/2025
- Dorival Júnior - 30/04/2025 a 05/04/2026
- Fernando Diniz - 09/04/2026 a 07/10/2026
Números de Palmeiras x Corinthians nesse período
A diferença de estabilidade entre os clubes também aparece nos números acumulados desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras. Sob o comando do português, o Verdão disputou 455 partidas, com 265 vitórias, 108 empates e 82 derrotas, alcançando 66% de aproveitamento. A equipe marcou 768 gols, média de 1,7 por jogo, e sofreu 363, aproximadamente 0,8 por confronto.
No mesmo recorte, o Corinthians entrou em campo 427 vezes, conquistando 179 vitórias, 123 empates e sofrendo 125 derrotas. O aproveitamento alvinegro foi de 52%, com 531 gols marcados, média de 1,2 por partida, e 421 sofridos, aproximadamente um por jogo.
Comparativo desde a chegada de Abel Ferreira
|Palmeiras
|Corinthians
Jogos
455
427
Vitórias
265
179
Empates
108
123
Derrotas
82
125
Aproveitamento
66%
52%
Gols marcados
768
531
Gols sofridos
363
421
Títulos
10
3
Percentual de pontos conquistados no período
A diferença também é significativa quando o assunto são conquistas. Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras levantou dez troféus: duas edições da Copa Libertadores (2020 e 2021), dois títulos do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), a Copa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2022, a Supercopa do Brasil de 2023 e quatro edições do Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026).
No mesmo período, o Corinthians conquistou três títulos: o Campeonato Paulista de 2025, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026.
O cenário reforça o contraste entre os rivais às vésperas de mais um Dérbi. Enquanto o Palmeiras chega ao confronto com a continuidade do trabalho de Abel Ferreira, o Corinthians busca um novo treinador após a saída de Fernando Diniz, em meio à crise de resultados no Campeonato Brasileiro.
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