Abel Ferreira viu 15 técnicos passarem pelo Corinthians; veja lista

O Palmeiras e o Corinthians se enfrentam neste domingo (11), às 17h30, no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico coloca frente a frente equipes que vivem momentos distintos, tanto dentro quanto fora de campo. Um dado chama a atenção para a diferença de estabilidade entre os rivais: desde a chegada de Abel Ferreira ao clube alviverde, o Timão passou por 15 treinadores diferentes, incluindo interinos.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Enquanto o Palmeiras manteve o português no comando técnico desde 2020, o Corinthians acumulou mudanças na comissão técnica ao longo das últimas temporadas. Nesse período, alguns profissionais conseguiram permanecer por mais tempo, enquanto outros tiveram passagens encerradas após poucos jogos.

continua após a publicidade

Entre os treinadores que comandaram o Corinthians desde a chegada de Abel Ferreira ao rival, Dorival Júnior foi quem acumulou mais partidas, com 66 jogos entre abril de 2025 e abril de 2026. O treinador teve uma passagem marcada pelas conquistas da Copa do Brasil de 2025 e da Supercopa Rei de 2026, mas não resistiu a uma sequência negativa de resultados e acabou demitido.

Na sequência aparece Vítor Pereira, que dirigiu o Timão em 64 partidas durante a temporada de 2022. O português conseguiu dar competitividade à equipe e levou o clube à final da Copa do Brasil, quando terminou com o vice-campeonato diante do Flamengo. O bom desempenho abriu a possibilidade de permanência para o ano seguinte, mas o treinador optou por não renovar o contrato e deixou o Parque São Jorge.

continua após a publicidade

Outro nome que teve uma passagem importante foi Ramón Díaz, responsável por comandar o Corinthians em 60 partidas entre julho de 2024 e abril de 2025. O argentino assumiu a equipe em um momento delicado e conseguiu uma recuperação na temporada. Em 2025, conquistou o Campeonato Paulista justamente contra o Palmeiras, com vitória por 1 a 0 no primeiro jogo da decisão e empate sem gols na volta. Apesar do título, uma sequência de resultados negativos culminou em sua demissão.

O argentino também teve participação em uma vitória por 2 a 0 sobre o rival no Campeonato Brasileiro de 2024.

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Além dos três treinadores, Sylvinho acumulou 43 partidas no comando, seguido por Vagner Mancini, com 40, e Vanderlei Luxemburgo, com 38. Mais recentemente, Fernando Diniz dirigiu o clube em 33 confrontos, mas foi demitido na última quarta-feira (7), após a derrota por 2 a 1 para o Internacional, no Beira-Rio.

continua após a publicidade

Entre as passagens mais curtas estão as de António Oliveira, com 29 jogos, Fernando Lázaro, que somou 24 partidas em três períodos, e Mano Menezes, com 20. Já Raphael Laruccia e Orlando Ribeiro comandaram três jogos cada, enquanto Cuca permaneceu por apenas duas partidas. Danilo e Thiago Kosloski, ambos interinos, estiveram à frente da equipe em um confronto cada.

Abel Ferreira está no Palmeiras há quase seis anos (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Lista de técnicos do Corinthians desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras

1 . Vagner Mancini - 05/11/2020 a 16/05/2021 2 . Fernando Lázaro - 20/05/2021 a 26/05/2021 - 06/02/2022 a 27/02/2022 - 15/01/2023 a 19/04/2023 3 . Sylvinho - 30/05/2021 a 02/02/2022 4 . Vítor Pereira - 05/03/2022 a 13/11/2022 5 . Cuca - 23/04/2023 a 26/04/2023 6 . Danilo (interino) - 29/04/2023 7 . Vanderlei Luxemburgo - 02/05/2023 a 26/09/2023 8 . Mano Menezes - 30/09/2023 a 04/02/2024 9 . Thiago Kosloski (interino) - 07/02/2024 10 . António Oliveira - 11/02/2024 a 01/07/2024 11 . Raphael Laruccia (interino) - 04/07/2024 a 10/07/2024 12 . Ramón Díaz - 16/07/2024 a 16/04/2025 13 . Orlando Ribeiro (interino) - 19/04/2025 a 27/04/2025 14 . Dorival Júnior - 30/04/2025 a 05/04/2026 15 . Fernando Diniz - 09/04/2026 a 07/10/2026

Números de Palmeiras x Corinthians nesse período

A diferença de estabilidade entre os clubes também aparece nos números acumulados desde a chegada de Abel Ferreira ao Palmeiras. Sob o comando do português, o Verdão disputou 455 partidas, com 265 vitórias, 108 empates e 82 derrotas, alcançando 66% de aproveitamento. A equipe marcou 768 gols, média de 1,7 por jogo, e sofreu 363, aproximadamente 0,8 por confronto.

continua após a publicidade

No mesmo recorte, o Corinthians entrou em campo 427 vezes, conquistando 179 vitórias, 123 empates e sofrendo 125 derrotas. O aproveitamento alvinegro foi de 52%, com 531 gols marcados, média de 1,2 por partida, e 421 sofridos, aproximadamente um por jogo.

Comparativo desde a chegada de Abel Ferreira

Palmeiras Corinthians Jogos 455 427 Vitórias 265 179 Empates 108 123 Derrotas 82 125 Aproveitamento 66% 52% Gols marcados 768 531 Gols sofridos 363 421 Títulos 10 3

Percentual de pontos conquistados no período

A diferença também é significativa quando o assunto são conquistas. Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras levantou dez troféus: duas edições da Copa Libertadores (2020 e 2021), dois títulos do Campeonato Brasileiro (2022 e 2023), a Copa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2022, a Supercopa do Brasil de 2023 e quatro edições do Campeonato Paulista (2022, 2023, 2024 e 2026).

continua após a publicidade

No mesmo período, o Corinthians conquistou três títulos: o Campeonato Paulista de 2025, a Copa do Brasil de 2025 e a Supercopa Rei de 2026.

O cenário reforça o contraste entre os rivais às vésperas de mais um Dérbi. Enquanto o Palmeiras chega ao confronto com a continuidade do trabalho de Abel Ferreira, o Corinthians busca um novo treinador após a saída de Fernando Diniz, em meio à crise de resultados no Campeonato Brasileiro.