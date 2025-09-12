menu hamburguer
Futebol Internacional

Marcos Leonardo e Renan Lodi cortados pelo Al-Hilal em lista para a Liga Saudita

Mesmo fora da lista, dupla brasileira permanece sob contrato com o clube saudita

Jogadores do Al-Hilal comemoram gol contra o City no Mundial (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
imagem cameraJogadores do Al-Hilal comemoram gol contra o City no Mundial (Foto: Patrícia de Melo Moreira / AFP)
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 12/09/2025
12:39
Nesta quinta-feira (12), o Al-Hilal enviou a lista de atletas para a disputa da temporada 2025/26 da Liga Saudita. O time de Simone Inzaghi deixou de fora Renan Lodi e Marcos Leonardo, que perderam espaço no elenco após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O limite de estrangeiros na Arábia Saudita também foi um dos fatores da ausência dos atletas entre os relacionados do Al-Hilal. Desde a chegada dos novos reforços, Renan Lodi e Marcos Leonardo perderam prestígio com o treinador italiano Simone Inzaghi.

Marcos Leonardo em ação em Al-Hilal x Pachuca (Foto: Federico PARRA / AFP)
Marcos Leonardo em ação em Al-Hilal x Pachuca (Foto: Federico Parra / AFP)

Mais uma vez, o Al-Hilal foi um dos protagonistas da janela de transferências. Os principais nomes contratados foram Theo Hernández, ex-Milan e Darwin Núñez, ex-Liverpool.

Marcos Leonardo foi alvo do São Paulo na janela de transferências. O Tricolor tentou a liberação do atacante por empréstimo, porém a negociação não se concretizou. O alto valor exigido pelo Al-Hilal frustrou os planos do clube paulista.

Segundo o diário da Arábia Saudita "Aawsat", o atacante de 22 anos está perto de fechar com o NEOM. Apesar de inscrito pelo Al-Hilal para a Liga dos Campeões da Ásia, o jogador deve ser emprestado até o fim da temporada.

Números de Marcos Leonardo e Renan Lodi no Al-Hilal

A dupla brasileira foi peça chave para a equipe de Simone Inzaghi, principalmente durante o Mundial de Clubes da Fifa. Na última temporada, Marcos Leonardo disputou 48 partidas e marcou 28 gols. Um dos destaques do Mundial, o atacante marcou duas vezes na vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City por 4 a 3.

Renan Lodi soma 58 jogos em duas temporadas com a camisa do Al-Hilal. No Mundial, o lateral foi titular nas cinco partidas do time saudita na competição. Ao todo, o jogador tem quatro gol e 10 assistências.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

