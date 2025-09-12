Marcos Leonardo e Renan Lodi cortados pelo Al-Hilal em lista para a Liga Saudita
Mesmo fora da lista, dupla brasileira permanece sob contrato com o clube saudita
Nesta quinta-feira (12), o Al-Hilal enviou a lista de atletas para a disputa da temporada 2025/26 da Liga Saudita. O time de Simone Inzaghi deixou de fora Renan Lodi e Marcos Leonardo, que perderam espaço no elenco após a Copa do Mundo de Clubes da Fifa.
O limite de estrangeiros na Arábia Saudita também foi um dos fatores da ausência dos atletas entre os relacionados do Al-Hilal. Desde a chegada dos novos reforços, Renan Lodi e Marcos Leonardo perderam prestígio com o treinador italiano Simone Inzaghi.
Mais uma vez, o Al-Hilal foi um dos protagonistas da janela de transferências. Os principais nomes contratados foram Theo Hernández, ex-Milan e Darwin Núñez, ex-Liverpool.
Marcos Leonardo foi alvo do São Paulo na janela de transferências. O Tricolor tentou a liberação do atacante por empréstimo, porém a negociação não se concretizou. O alto valor exigido pelo Al-Hilal frustrou os planos do clube paulista.
Segundo o diário da Arábia Saudita "Aawsat", o atacante de 22 anos está perto de fechar com o NEOM. Apesar de inscrito pelo Al-Hilal para a Liga dos Campeões da Ásia, o jogador deve ser emprestado até o fim da temporada.
Números de Marcos Leonardo e Renan Lodi no Al-Hilal
A dupla brasileira foi peça chave para a equipe de Simone Inzaghi, principalmente durante o Mundial de Clubes da Fifa. Na última temporada, Marcos Leonardo disputou 48 partidas e marcou 28 gols. Um dos destaques do Mundial, o atacante marcou duas vezes na vitória do Al-Hilal sobre o Manchester City por 4 a 3.
Renan Lodi soma 58 jogos em duas temporadas com a camisa do Al-Hilal. No Mundial, o lateral foi titular nas cinco partidas do time saudita na competição. Ao todo, o jogador tem quatro gol e 10 assistências.
