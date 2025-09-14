Torcedores de gigante da Série A pedem a contratação de Renan Lodi: ‘Faça a ligação’
Jogador rescindiu unilateralmente com o Al-Hilal
Na noite deste sábado, o Al-Hilal informou que o lateral Renan Lodi deixou o clube de forma unilateral. Em nota, os sauditas informaram que o jogador retornou ao Brasil e deixou uma carta comunicando o encerramento do vínculo. Assim que a notícia se espalhou, os torcedores do Vasco pediram a contratação do defensor de 27 anos.
No entanto, a situação do jogador ainda não está definida. A carta de despedida foi assinada pelos representantes do jogador, e o clube saudita informou que tomará "todas as medidas legais necessárias" para proteger seus direitos. Sem espaço na equipe comandada por Simone Inzaghi, Renan Lodi busca novas oportunidades no mercado.
De olho nessa possibilidade, os vascaínos usaram as redes sociais para pedir ao diretor de futebol, Admar Lopes, a contratação do lateral brasileiro. Com passagens por Atlético de Madrid e Nottingham Forest, Renan Lodi também acumula convocações para a Seleção Brasileira. Confira os pedidos dos internautas.
Confira os números de Renan Lodi pelo Al-Hilal
56 jogos (51 titular)
4 gols
10 assistências
20 grandes chances criadas
48 passes decisivos
22% acerto no cruzamento
1.5 passes longos certos por jogo
3.7 bolas recuperadas por jogo
1.7 desarmes por jogo
1.2 interceptações por jogo
4.4 duelos ganhos por jogo
1.2 faltas por jogo
Nota Sofascore 7.17
