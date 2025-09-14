menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Torcedores de gigante da Série A pedem a contratação de Renan Lodi: ‘Faça a ligação’

Jogador rescindiu unilateralmente com o Al-Hilal

Renan Lodi - Seleção Brasileira
imagem cameraRenan Lodi em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
06:30
  • Matéria
  • Mais Notícias

Na noite deste sábado, o Al-Hilal informou que o lateral Renan Lodi deixou o clube de forma unilateral. Em nota, os sauditas informaram que o jogador retornou ao Brasil e deixou uma carta comunicando o encerramento do vínculo. Assim que a notícia se espalhou, os torcedores do Vasco pediram a contratação do defensor de 27 anos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No entanto, a situação do jogador ainda não está definida. A carta de despedida foi assinada pelos representantes do jogador, e o clube saudita informou que tomará "todas as medidas legais necessárias" para proteger seus direitos. Sem espaço na equipe comandada por Simone Inzaghi, Renan Lodi busca novas oportunidades no mercado.

De olho nessa possibilidade, os vascaínos usaram as redes sociais para pedir ao diretor de futebol, Admar Lopes, a contratação do lateral brasileiro. Com passagens por Atlético de Madrid e Nottingham Forest, Renan Lodi também acumula convocações para a Seleção Brasileira. Confira os pedidos dos internautas.

continua após a publicidade

Confira os números de Renan Lodi pelo Al-Hilal

56 jogos (51 titular)
4 gols
10 assistências
20 grandes chances criadas
48 passes decisivos
22% acerto no cruzamento
1.5 passes longos certos por jogo
3.7 bolas recuperadas por jogo
1.7 desarmes por jogo
1.2 interceptações por jogo
4.4 duelos ganhos por jogo
1.2 faltas por jogo
Nota Sofascore 7.17

Renan Lodi em ação pelo Al-Hilal
Renan Lodi em ação pelo Al-Hilal (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias