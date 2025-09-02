Fim da novela: Al-Hilal faz jogo duro, e São Paulo não terá Marcos Leonardo

A novela envolvendo Marcos Leonardo não teve o capítulo desejado pela torcida do São Paulo. Não por culpa do jogador. Até as últimas horas da janela desta terça-feira (2), o Tricolor e o atleta buscavam o acerto. O Al-Hilal, por sua vez, fez jogo duro.

O Lance! apurou que o cenário perfeito para o time do Morumbis era um empréstimo até o final do ano. Do lado do Al-Hilal, onde Marcos Leonardo tem contrato até 2029, valores altos estavam sendo pedidos. Após conversas, reuniões e muitas tentativas, as opções se esgotaram. O São Paulo não conseguiu chegar a um acordo com o clube árabe por não ter condições de arcar com os valores propostos pelo Al-Hilal.

O São Paulo fez o que pode e entendia que o desejo de Marcos Leonardo de defender o time era grande. São-paulino desde criança, ele queria jogar a Libertadores e entendia que o São Paulo seria uma chance de voltar ao radar da Seleção Brasileira. O Al-Hilal o deixou fora da inscrição da Liga Saudita, mas o inscreveu na Champions Asiática.

Nas últimas horas, o Tricolor conseguiu anunciar o retorno de Emiliano Rigoni. Porém, o "camisa nove" não foi encontrado a tempo.

O que o São Paulo pode fazer agora?

Sem André Silva, Calleri e Ryan Francisco, existem duas linhas. A primeira é trabalhar com o que o Tricolor tem em casa. Dinneno ou Tapia podem ser o caminho. A segunda é complicada também, dadas as opções. O São Paulo ainda pode registrar jogadores que, até este dia 2 de setembro, já estavam livres no mercado. Ainda não se sabe qual caminho será o seguido.