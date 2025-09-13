Após ser cortado, Renan Lodi notifica Al-Hilal sobre fim de contrato
Em comunicado, clube saudita informou que o jogador retornou ao Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Al-Hilal divulgou um comunicado na noite deste sábado sobre a situação envolvendo Renan Lodi. O brasileiro, que não foi inscrito na Liga Saudita, deixou o clube de forma unilateral. Na nota publicada, os dirigentes informam que o jogador retornou ao Brasil e deixou uma carta comunicando o encerramento do vínculo.
Relacionadas
- Lance! Biz
Al-Hilal tem custo de R$ 70 milhões para manter dupla brasileira barrada em seu elenco
Lance! Biz13/09/2025
- Futebol Internacional
Marcos Leonardo e Renan Lodi são cortados pelo Al-Hilal da Liga Saudita
Futebol Internacional12/09/2025
- São Paulo
São Paulo e Marcos Leonardo: rescisão com o Al-Hilal pode reabrir negociação?
São Paulo05/09/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A carta foi assinada por seus representantes legais, e o clube saudita informou que tomará "todas as medidas legais necessárias" para proteger seus direitos. Além de Renan Lodi, Marcos Leonardo também não foi inscrito. No entanto, o alvo do São Paulo na janela de transferências não definiu seu futuro.
— Al-Kathiri enfatizou que a diretoria do clube não hesitará em tomar todas as medidas legais necessárias para proteger os direitos do clube, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Ele também observou que todas as atualizações relacionadas ao caso serão anunciadas, em um esforço para manter a transparência com todos os torcedores do Al-Hilal — escreveu o Al-Hilal em nota.
Em suas redes sociais, Renan Lodi compartilhou registros do seu retorno ao Brasil. Duas das imagens publicadas são dentro do avião, já a terceira é em Curitiba, conforme localização marcada pelo jogador.
Renan Lodi foi contratado pelo Al-Hilal em 2024 com a permanência prevista de três anos e meio. Na temporada atual, o lateral não está nos planos do técnico Simone Inzaghi.
Entenda por que Marcos Leonardo e Renan Lodi não foram inscritos pelo Al-Hilal
O atacante Marcos Leonardo e o lateral Renan Lodi perderam espaço na equipe comandada por Simone Inzaghi após o Mundial de Clubes. Além disso, o limite de estrangeiros na Arábia Saudita também foi um dos fatores da ausência dos atletas entre os relacionados do Al-Hila - a chegada de novos nomes ao elenco contribuiu para isso.
Os principais nomes contratados foram Theo Hernández, ex-Milan e Darwin Núñez, ex-Liverpool. O caso foi semelhante ao que aconteceu com Neymar, na época de Jorge Jesus no comando. O craque da Seleção Brasileira acertou a rescisão e firmou contrato com o Santos na janela do início do ano.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias