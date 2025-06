Jornal revela valor real da contratação de Vitor Roque pelo Barcelona

Vitor Roque chegou ao Barcelona cercado de expectativa, apontado como uma das grandes promessas do futebol brasileiro. No entanto, em campo, jamais correspondeu ao investimento feito. Agora, mesmo já negociado com o Palmeiras, o atacante volta ao centro das atenções — desta vez, devido a uma nova polêmica envolvendo os bastidores financeiros da negociação com o Athletico Paranaense.

A contratação de Vitor Roque pelo Barcelona ficou mais cara do que o inicialmente projetado. Embora o acordo com o Athletico Paranaense estivesse avaliado em € 30 milhões (aproximadamente R$ 192 milhões), o clube catalão já desembolsou cerca de € 40 milhões (cerca de R$ 257 milhões) para assegurar o jovem atacante.

De acordo com informações da “Catalunya Ràdio”, o acréscimo de € 10 milhões está relacionado a um valor pago à Receita Federal do Brasil. O montante corresponde a uma obrigação fiscal do Athletico, cujo pagamento acabou sendo assumido pelo próprio Barcelona, conforme estabelecido entre as partes.

Apesar do custo extra, a diretoria econômica do clube espanhol não considera o valor como uma perda definitiva. O entendimento interno é de que será possível reaver a quantia por meio do tratado de dupla tributação entre Brasil e Espanha. Para isso, entretanto, o Barcelona terá que acionar a Justiça e apresentar uma ação contra a Fazenda espanhola, buscando o reconhecimento do crédito tributário.

A medida é vista como necessária para mitigar o impacto financeiro da operação, que acabou sendo mais onerosa do que o esperado. O processo para recuperação desse valor, no entanto, pode se arrastar por um longo período, dado o envolvimento de autoridades fiscais de dois países.

Vitor Roque é o reforço mais caro do futebol brasileiro

O Palmeiras quebrou um recorde ao fechar a contratação de Vitor Roque. O atacante, que estava no Barcelona, se tornou a maior compra da história do futebol brasileiro em valores absolutos, com um investimento fixo de R$ 154,6 milhões.

Além de reforçar o elenco do Verdão, a transferência coloca o nome de Vitor Roque no topo do ranking dos jogadores mais caros já adquiridos por clubes do Brasil.

Vitor Roque na Europa

Desde que deixou o Athletico Paranaense em 2023 para defender o Barcelona, Vitor Roque não conseguiu repetir na Europa o brilho que o destacou no futebol brasileiro. Contratado como uma das grandes promessas do clube catalão, o atacante teve poucas chances sob o comando de Xavi Hernández. Foram apenas 16 partidas e dois gols marcados com a camisa blaugrana.

Sem conseguir se firmar, acabou sendo emprestado ao Real Betis, onde teve uma sequência mais regular. No clube andaluz, disputou 37 jogos, marcou sete gols e contribuiu com duas assistências. O acordo com o Betis incluía uma opção de compra ao fim do empréstimo, mas o destino do jogador acabou sendo o retorno ao futebol brasileiro, com transferência para o Palmeiras.