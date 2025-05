Ex-Seleção Brasileira faz tatuagem com escudo de time da Série B

Jogador com convocações para a Seleção Brasileira, o lateral-esquerdo Renan Lodi fez uma homenagem ao Athletico, clube que foi criado e revelado, e que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro em 2025. O atleta eternizou o escudo do clube paranaense e divulgou nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O curioso é que o jogador não utilizou a identidade visual atual do Furacão. Renan Lodi fez uma tatuagem com o símbolo antigo e o ano da fundação do Athletico

O Athletico mudou o nome (Atlético) e o escudo (sigla CAP estilizada em branco) em 2018, na véspera da final contra o Junior de Barranquilla-COL pela Sul-Americana, conquistada com Renan Lodi como titular. A alteração foi feita pelo presidente Mario Celso Petraglia, com aprovação do Conselho Deliberativo "às cegas", e sem consulta da torcida.

continua após a publicidade

- Athletico Paranaense ❤️ Eternizado no Lodin 🙏🙌 - escreveu o atleta do Al-Hilal.

Ex-Seleção, Renan Lodi eterniza na pele o escudo antigo e ano da fundação do Athletico. Foto: Reprodução/Instagram

Renan Lodi chegou ao Athletico em 2013, no sub-15, e se profissionalizou em 2016, com três jogos disputados. O atleta só voltou a ter espaço em 2018, quando assumiu a lateral-esquerda e foi campeão do Paranaense e da Sul-Americana.

No ano seguinte, o jogador conquistou a Copa do Brasil pelo clube e foi vendido ao Atlético de Madrid por 20 milhões de euros (R$ 87,25 milhões de reais, na cotação da época), na então maior negociação da história do Athletico. Depois, Bruno Guimarães (Lyon, 25 milhões de euros) e Vitor Roque (Barcelona, 40 milhões de euros) o ultrapassaram.

continua após a publicidade

Em junho de 2023, quando terminou o contrato de empréstimo com o Nottingham Forest-ING, a diretoria do Furacão procurou o staff de Renan Lodi para um retorno, mas o time espanhol só aceitava vendê-lo. No mês seguinte, ele foi negociado ao Olympique de Marselha-FRA por 13 milhões de euros (R$ 70 milhões, na cotação da época).

Menos de seis meses depois, o lateral-esquerdo acabou comprado por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões, na cotação da época) pelo Al-Hilal, clube em que se mantém até os dias atuais. A promessa de Renan Lodi é voltar ao Athletico antes de 2030, quando vai ter 32 anos.

Renan Lodi na Seleção

Renan Lodi não atua pela Seleção desde o final de 2023. Foto: Pedro Martins/MoWA Press

Renan Lodi passou a ser convocado em 2019, quando ainda estava no Athletico. O nome dele era certo na Copa do Mundo de 2022, mas uma falha crucial no vice da Copa América de 2021, diante da Argentina, no Maracanã, abalou sua trajetória com a camisa canarinha.

O técnico Tite até o convocou duas vezes depois desse episódio, mas não o levou para o Mundial do Catar. Alex Telles e Alex Sandro foram os escolhidos da posição.

O retorno de Renan Lodi só aconteceu no ano seguinte, através dos interinos Ramon Menezes e Fernando Diniz, para amistosos contra Marrocos e jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias, respectivamente.

Com Dorival Júnior, o lateral-esquerdo não foi lembrado em nenhum momento e agora revive a esperança no ciclo de Carlo Ancelotti. Renan Lodi não é convocado desde novembro de 2023.