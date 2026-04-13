Yamal provoca Simeone e faz pedido para volta da Champions: 'Faça um favor'

O clima para o jogo de volta das quartas de final da Champions League já começou a esquentar fora das quatro linhas. Após a derrota do Barcelona por 2 a 0 no Camp Nou, a jovem estrela espanhola, Lamine Yamal, mostrou que a confiança da equipe segue inabalada. Em declaração marcante, o atacante de 18 anos desafiou a postura defensiva de Diego Simeone.

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Lamine Yamal em Barcelona x Atletico de Madrid no jogo de ida das quartas de final da Champions League (Foto: Lluis Gene/ AFP)

Questionado sobre como furar o bloqueio colchonero no Estádio Metropolitano, Yamal não fugiu da responsabilidade e enviou um pedido inusitado ao treinador argentino:

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— Espero que o Cholo me faça um favor e me coloque em uma luta mano a mano — disparou a joia blaugrana, deixando claro que confia em sua habilidade individual para desequilibrar a partida.

A fala de Yamal reflete a postura que o jogador teve no primeiro jogo. Mesmo com o Barcelona atuando com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo, o jovem não se escondeu e foi a principal arma ofensiva de Hansi Flick, levando vantagem sobre a marcação em diversas oportunidades. Para a volta, o camisa 10 espera que o Atleti saia mais para o jogo, oferecendo os espaços que ele tanto deseja.

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Conhecido por suas coberturas dobradas e sistema defensivo compacto, o Atlético de Madrid de Diego Simeone raramente deixa seus laterais isolados contra jogadores de velocidade. Na ida, o sistema funcionou após a expulsão de Cubarsí, mas Yamal acredita que pode ser a chave para o Barcelona reverter o placar e quebrar a vantagem madrilenha.

Com a derrota em casa, o Barcelona precisa vencer por dois gols de diferença para forçar a prorrogação ou três gols para garantir a classificação direta. Caso o "favor" de Simeone seja concedido, os olhos do mundo estarão voltados para o duelo individual entre a juventude audaciosa de Yamal e a experiência defensiva do Atlético.

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (15) em Madrid, no que será o sexto e decisivo duelo entre os clubes apenas nesta temporada.