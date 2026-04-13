Richarlison abre o jogo eliminação na Copa de 2022: 'Entrei em depressão'

O atacante Richarlison, do Tottenham, revelou em entrevista à revista francesa "France Football" que enfrentou um quadro severo de depressão após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022. O jogador detalhou como o fracasso no Catar, somado a crises pessoais e profissionais, o levou ao que descreveu como o "fundo do poço".

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De acordo com o centroavante, o período pós-Mundial foi marcado por uma sequência de problemas que se estendeu por cerca de um ano e meio. Além da dor pela queda diante da Croácia, Richarlison enfrentou a traição de seu antigo agente, conflitos familiares e lesões recorrentes.

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– Após a Copa do Mundo de 2022, entrei em depressão. Todos os tipos de desgraças me atingiram: eliminação, traição do meu agente, problemas familiares, problemas físicos. Durante um ano e meio, sofri golpe após golpe todos os dias – desabafou o atleta.

Richarlison afirmou que terapia salvo sua vida

Em um dos trechos mais fortes do depoimento, Richarlison descreveu a gravidade de seu estado mental ao revelar pensamentos autodestrutivos enquanto lidava com o caos em sua vida privada e patrimonial. O jogador admitiu que, nos momentos de maior desespero, chegou a cogitar tirar a própria vida.

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– Um dia, enquanto dirigia, pensei em bater o carro contra uma parede. Hoje, quando penso nisso, digo a mim mesmo que não faz mais sentido – afirmou o atacante.

A recuperação do jogador foi possível graças à decisão de buscar ajuda profissional e à reorganização de seu círculo de confiança. O atacante destacou que o acompanhamento psicológico foi o divisor de águas para sua saúde mental, permitindo que ele voltasse a encontrar sentido na carreira.

– Trabalhei com um psicólogo e, o mais importante, conheci minha esposa. Parecia um poço sem fundo, mas conheci um advogado honesto que colocou meus assuntos e bens em ordem – explicou.

Richarlison lamenta derrota do Tottenham para o Nottingham Forest, na Premier League (Foto: Carlos Jasso/AFP)

Além das crises recentes, o camisa 9 relembrou suas origens em Nova Venécia, no Espírito Santo. Richarlison citou a infância difícil e a proximidade com a criminalidade como obstáculos superados antes de chegar ao futebol europeu e à Seleção Brasileira.

– As primeiras tentações começaram. Não é fácil resistir ao dinheiro fácil. Já manuseei armas, mas, graças a Deus, tive uma boa educação. Eu não queria acabar na cadeia. Alguns dos meus amigos estão mortos, outros estão presos – relatou.

O atacante afirmou que o futebol e projetos sociais ligados à polícia foram fundamentais para evitar que ele seguisse caminhos errados na adolescência. Atualmente, reabilitado e titular do Tottenham na Premier League, o jogador foca na retomada de seu condicionamento físico e tem a Copa do Mundo de 2026 como seu principal objetivo.

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