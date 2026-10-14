Yamal provoca rival após ser cutucado em Galatasaray x Barcelona
Craque espanhol deu duas assistências na vitória sobre os turcos
Horas antes da bola rolar para Galatasaray e Barcelona, Mario Lemina, jogador do clube turco, foi questionado sobre quem era melhor: Yamal ou Sané. O atleta perguntou quem era Yamal e disse que só conhecia o seu companheiro de equipe.
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No campo, o Barcelona derrotou o Galatasaray por 4 a 1, e Lamine Yamal foi eleito o melhor jogador da partida com duas assistências. E a joia do clube catalão não deixou barato e fez questão de dar uma resposta destinada a Lemina nas redes sociais.
- Você me conhece agora? - publicou Yamal com uma foto sua segurando o prêmio de melhor jogador da partida e outros registros do confronto válido pela 2ª rodada da Champions League, em Istambul.
Na publicação, Yamal ganhou o apoio de Raphinha e outros jogadores do Barcelona, que disseram que agora Lemina teria conhecido o craque da Espanha. O brasileiro Savinho comentou emojis com caras de risadas pela brincadeira do jovem.
Após a publicação de Yamal, Lemina publicou em suas redes sociais uma foto de seus dois filhos ao lado do jogador do Barcelona após a vitória do clube catalão sobre o Galatasaray. O volante ainda admitiu que já conhecia o rival, pois um de seus primogênitos era fã do atleta.
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