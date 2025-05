O confronto entre Barcelona e Real Madrid, pela 35ª rodada de La Liga, contou com um momento protagonizado por Lamine Yamal. Na primeira etapa, o ponta-direita marcou um belo gol que empatou o jogo em 2 a 2 no momento, mas a comemoração chamou ainda mais a atenção.

Ao partir para a celebração, o jovem de 17 anos fez o famoso gesto de "calma, eu estou aqui". O movimento é típico de Cristiano Ronaldo, ídolo merengue, e foi criado justamente em um clássico entre os dois gigantes do futebol espanhol.

👀 Veja a comemoração de Yamal em Barcelona x Real Madrid

O movimento de Cristiano aconteceu em 21 de abril de 2012. Em visita ao Camp Nou, o português colocou o Real na frente por 2 a 1, e celebrou pedindo "calma" aos rivais. O triunfo, na ocasião, deixou encaminhado o título de La Liga no comando de José Mourinho.

13 anos depois, Yamal deu o troco. O camisa 19 recebeu passe de Ferrán Torres na direita da área e bateu com o pé esquerdo, com muita classe, tirando do goleiro Courtois. Este foi o 16º gol do jovem craque em 2024/25, além de 21 assistências, em números que o configuram como um dos postulantes à Bola de Ouro, que deve ser entregue em outubro ao melhor jogador do mundo.

