Ex-árbitro aponta erro de arbitragem em Barcelona x Real Madrid

Barcelona e Real Madrid estão se enfrentando neste domingo (11) pela 35ª rodada de La Liga. Até aqui, virada do Barcelona, que vence por 4 a 2. O jogão, além de muitos gols, já têm algumas polêmicas de arbitragem.

Aos 14 minutos do primeiro tempo, no segundo gol do Real Madrid, marcado por Mbappe, o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon flagrou um erro de arbitragem na transmissão da ESPN. Segundo ele, no começo da jogada, Lamine Yamal sofreu uma falta.

Em campo, o árbitro não apontou a infração e validou o gol, e o VAR também não recomendou revisão. Veja a fala do especialista abaixo em Barcelona x Real Madrid.

-Falta. Yamal dribla um que fica para trás, o segundo é o Valverde e ele dribla, e o Valverde, com o braço, empurra o Yamal. Isso é falta. O gol é irregular, porque o Real teve verticalidade na jogada. O VAR deveria chamar o árbitro para rever, porque a falta aconteceu.

Rodrygo começa Barcelona x Real Madrid no banco de reservas

O italiano Carlo Ancelotti escolheu sacar o brasileiro Rodrygo dos 11 titulares, e iniciará o dérbi com o turco Arda Güler em seu lugar. Rodrygo anotou apenas um gol nos últimos 20 jogos, enquanto a jovem promessa tem aproveitado as oportunidades que recebe, principalmente saindo do banco.

Rodrygo, Real Madrid (Damien Meyer/AFP)

O camisa 11, inclusive, foi ligado pela imprensa espanhola a uma possível saída rumo à Premier League na janela do verão europeu. A medida tomada por Ancelotti é uma maneira de tentar dar um ímpeto novo à equipe, que vive momento turbulento e precisa vencer para seguir com boas chances de conquistar o título nacional.