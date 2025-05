Torcedor do Real Madrid, Carlos Alcaraz não mede esforços para ver o clássico deste domingo contra o Barcelona. Em divertido vídeo compartilhado pelo Masters 1000 de Roma, o espanhol se divertiu ao explicar ao alemão Alexander Zverev por que aqueceu nove horas antes do jogo contra o sérvio Laslo Djere.

- O que aconteceu? Por que você está aqui tão cedo? - perguntou o vice-líder do ranking.

- Tem Real x Barça às 4h15 - respondeu o espanhol.

- Eles não jogam aqui, certo? - indagou o alemão.

- Não, mas tenho que assistir - continuou Alcaraz.

- Você vai aquecer nove horas antes do seu jogo - continuou Zverev.

- Agora e tenho que assistir ao futebol em paz, você sabe - disse o número 3 do mundo.

- Muito profssional - encerrou o segundo favorito ao título.

Abaixo, a conversa de Alcaraz sobre Real Madrid x Barcelona

Aryna Sabalenka e Carlos Alcaraz, duas das principais estrelas do Aberto de Roma, estrearam com vitória nesta sexta-feira (9). Enquanto a líder do ranking superou a russa Anastasia Potapova (duplo 6/2), o número 3 do mundo eliminou o sérvio Dusan Lajovic (duplo 6/3).



Esta é apenas a segunda participação do tenista espanhol na capital italiana. Em 2023, então vice-líder do ranking, Alcaraz venceu o compatriota Albert Ramos-Vinolas (72º) na estreia e, na rodada seguinte, foi superado pelo húngaro Fabian Maroszan (135º). Na temporada atual, o espanhol tem como principal conquista o Masters 1000 de Monte Carlo, pela primeira vez na carreira.





Neste domingo, a número 1 do mundo derrotou a americana Sofia Kenin (31ª).

Atual vice-campeã, Sabalenka, assim como Alcaraz, busca título inédito. Tanto na semifinal de 2022 quanto na decisão do ano passado, a bielorrussa foi superada pela polonesa Iga Swiatek.

Aryna Sabalenka devolve a bola contra a russa Anastasia Potapova em Roma (PIERO CRUCIATTI / AFP)