Vini Jr se aproxima de renovação com o Real Madrid e valores surpreendem

Apesar dos rumores de propostas astronômicas da Arábia Saudita, Vini Jr está muito próximo de acertar a renovação de seu contrato com o Real Madrid. Segundo informações do repórter Gustavo Hofman, da "ESPN", o acordo foi encaminhado após uma reunião nesta última semana e deve colocar o brasileiro como o jogador com o maior salário dentro do clube merengue.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Detalhes do novo contrato

O novo vínculo de Vini Jr. com o Real Madrid será válido até 2030 e prevê um salário base de cerca de 20 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 127 milhões), valor que representa o teto salarial do clube espanhol. Embora o aumento em relação ao que ele já recebe hoje — cerca de 17 milhões de euros — não seja tão grande, o contrato inclui bônus e luvas que elevam substancialmente a remuneração do atacante.

continua após a publicidade

Uma parte importante do novo acordo é a inclusão das chamadas “luvas” (bônus pela assinatura) que serão diluídas ao longo do contrato. Com isso, Vini Jr pode chegar a receber até 30 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 191 milhões). Essa estratégia permite ao Real “superar” seu teto salarial sem causar desequilíbrios dentro do elenco. O mesmo método foi utilizado na chegada de Kylian Mbappé ao clube.

Próximo de acertar sua renovação de contrato com o Real Madrid, Vini Jr é o atual vencedor do prêmio Fifa The Best (Foto: Mohamed Farag/Fifa)

Vini Jr entra em campo hoje

Vini Jr e o Real Madrid entram em campo neste domingo (11) no El Clásico contra o Barcelona às 11h15 (horário de Brasília). O jogo será determinante para a disputa do título de La Liga e o brasileiro é um dos destaques da partida.

continua após a publicidade

➡️Escalações de Real Madrid x Barcelona: Ancelotti toma decisão drástica