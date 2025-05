Vivendo uma temporada com números dignos de Bola de Ouro, Raphinha levantou interesse de diversos clubes do mundo em seu futebol, inclusive vindo da Arábia Saudita, como confirmado pelo próprio atacante. Em entrevista concedida ao "Movistar+Plus" neste sábado (11), Raphinha revelou que não vê a hora de renovar seu contrato com o Barcelona, e que está muito feliz na Espanha. O brasileiro deu essa declaração horas antes do El Clásico, válido pela 35ª rodada de La Liga e que pode encaminhar o título para o clube.

Quando perguntado sobre seu futuro, Raphinha não pestanejou: "O que vem a seguir? Minha renovação!" Neste ano, o brasileiro recebeu uma oferta tentadora do Al-Hilal, de Jorge Jesus. Foi oferecido mais de 1 bilhão de reais por quatro anos de contrato, mas o atacante recusou.

— Pensar em chegar ao topo do futebol sem o Barcelona é ilógico. Honestamente, estou aproveitando muito tudo isso agora. Nem nos meus sonhos eu esperava por isso — afirmou Raphinha ao "Movistar+Plus".

Apesar das grandes cifras opferecidas pelo mercado saudita, Raphinha diz que não pensa em aceitar a proposta e quer renovar ecom o Barcelona.

— É impossível ver números como estes e não pensar que podem mudar completamente a nossa vida. Quem disser o contrário está mentindo. Acho que ainda tenho muito a contribuir na Europa. Ainda posso contribuir muito para o sucesso do Barça e isso me dá a oportunidade de continuar representando a seleção nacional. Foi isso que tornou minha mente fechada para o dinheiro e mais aberta aos meus sonhos - disse o jogador do Barça em entrevista à "TNT Sports"

Números de Raphinha na temporada

Na temporada, Raphinha é um dos principais jogadores do mundo e concorrente à Bola de Ouro, apesar de ter sido eliminado com o Barcelona para a Inter de Milão na semifinal da Champions. O brasileiro tem 34 gols e 22 assistências, sendo 13 gols e 8 assistências na Champions - a melhor temporada de um jogador em participações totais na história da competição, ao lado de Cristiano Ronaldo.

Raphinha em ação pelo Barcelona no duelo com a Inter de Milão, pela Champions (Foto: Lluis Gene / AFP)

Raphinha está em campo para a partida contra o Real Madrid no Estádio Olímpico de Montjuic, pela 35ª rodada de La Liga. Se o Barcelona vencer, encaminha o título espanhol.