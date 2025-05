Nas vésperas de um El Clásico decisivo, o confronto já começa a ficar quente nos bastidores. Após polêmicas de arbitragem, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, decidiu por não comparecer ao duelo contra o Barcelona.

A ruptura entre os clubes, após recentes brigas institucionais entre os dois clubes em La Liga foi notada. No El Clásico desde domingo (11), Florentino Pérez decidiu por não comparecer ao jogo contra o Barcelona. A menos que o presidente faça uma viagem de última hora, a presença do comandante é improvável na bancada VIP do Estádio Olímpico de Montjuic.

Os clubes estão sendo pivô em uma disputa judicial no futebol espanhol. O "caso Negreira", que se iniciou em 2023, ainda segue em andamento e tem ganhado novos capítulos nos últimos dias.

Barcelona x Real Madrid pela final da Copa do Rei (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

🧠 Real Madrid contesta o Barcelona: o que foi o Caso Negreira?

Em 2023, explodiu contra o Barcelona uma acusação de fornecimento de pagamentos a Enríquez Negreira, ex-diretor de arbitragem de La Liga, em troca de favorecimentos em partidas nacionais, entre 2001 e 2018. Segundo informações locais, mais de R$ 25 milhões foram pagos à empresa do catalão, ao longo das gestões de Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu.

As investigações têm sido conduzidas há dois anos, mas postergadas de maneira seguida por uma série de fatores, entre poucas provas, demora na conclusão do veredito e até mesmo a imputação de Negreira por condições de saúde. Diante do panorama, o Real tem seguidamente contestado a arbitragem espanhola por decisões, e aponta para o caso como uma maneira de incriminar o Barcelona e justificar o fato de "ser prejudicado".

