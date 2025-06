Rodrygo procura Xabi Alonso parar decidir seu futuro no Real Madrid

Ao que tudo indica, o futuro de Rodrygo segue incerto no Real Madrid, apesar do interesse mútuo na continuação da história. Segundo o jornal espanhol "As", o camisa 11 estaria esperando uma conversa com Xabi Alonso, que assumiu a equipe após a saída de Carlo Ancelotti, para definir a sua permanência nos Merengues.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta segunda-feira, o Real Madrid deu início a uma nova era sob o comando de Xabi Alonso. No centro das atenções, Rodrygo conversou com o novo comandante e reafirmou seu compromisso com o clube, apesar das especulações recentes sobre seu futuro.

continua após a publicidade

Segundo fontes ligadas ao Real Madrid, a diretoria — representada por Florentino Pérez e José Ángel Sánchez — se reuniu com o jogador para discutir seus planos. A resposta do brasileiro foi clara: ele deseja continuar vestindo o branco merengue. A declaração reforça o que já havia sido sinalizado pelo próprio atleta durante a despedida de Carlo Ancelotti, quando expressou sua vontade de permanecer não apenas na Seleção Brasileira sob o comando do técnico italiano, mas também nos Galácticos.

Internamente, o clima é de expectativa. Embora o clube reconheça o potencial de Rodrygo, também reconhece a queda de rendimento do jogador nos últimos meses desta temporada. Xabi Alonso, em sua primeira coletiva como técnico do clube, afirmou contar com todos os jogadores. No entanto, o brasileiro espera uma conversa particular com o novo mister para entender quais são seus planos para o time em geral.

continua após a publicidade

O passado e o futuro de Rodrygo em Madri ⚪

Rodrygo jogou 51 partidas pelo Real Madrid na temporada, além de outras seis pela Seleção, com um total de 15 gols e nove assistências. Para a entidade merengue, a expectativa atual é de que o brasileiro recupere sua melhor forma a tempo do Mundial de Clubes, torneio em que terá a oportunidade de mostrar que segue à altura das exigências do maior time do mundo. O contrato dele com o clube é válido até junho de 2028.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.