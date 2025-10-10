menu hamburguer
Futebol Internacional

Wirtz joga hoje? Alemanha divulga escalação para duelo contra Luxemburgo

Equipes se enfrentam pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 10/10/2025
14:53
AFP
imagem cameraFlorian Wirtz comemora gol marcado pela seleção da Alemanha (Foto: AFP)
  
  

A Alemanha divulgou a escalação para enfrentar Luxemburgo nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Arena PreZero, em Sinsheim (ALE). As seleções se enfrentam pela terceira rodada do Grupo A das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. Para o duelo, o técnico Julian Nagelsmann promoveu mudanças no esquema. Em vez do 3-5-2 utilizado na última rodada contra a Irlanda do Norte, os alemães entrarão em campo no tradicional 4-2-3-1.

A Alemanha entrará em campo com dois volantes: Goreztka e Pavlovic, enquanto Kimmich retornará à lateral-direita. O trio de ataque com Wirtz, Gnabry e Woltemade permanece o mesmo, com a adição de Adeyemi no flanco esquerdo.

Outra alteração promovida por Julian Nagelsmann foi Jonathan Tah na zaga, substituindo Antonio Rüdiger, que segue em recuperação da lesão no músculo reto femoral da perna esquerda, que o tirou dos gramados no meio de setembro.

Além do zagueiro, Musiala foi cortado da convocação por fratura na fíbula esquerda e lesões ligamentares sofridas durante a derrota do Bayern de Munique para o PSG por 2 a 0, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O meia-atacante deve ficar fora de atividade até o ano que vem.

⚽ GOL: Oliver Baumann
⚽ LD: Joshua Kimmich
⚽ ZAG: Jonathan Tah
⚽ ZAG: Nico Schlotterbeck
⚽ LE: David Raum
⚽ MC: Leon Goretzka
⚽ MC: Aleksandar Pavlovic
⚽ MEI: Florian Wirtz
⚽ ATA: Serge Gnabry
⚽ ATA: Karim Adeyemi
⚽ ATA: Nick Woltemade

Alemanha divulga escalação para duelo contra Luxemburgo pelas Eliminatórias (Foto: Divulgação/DFB)
Como chegam Alemanha e Luxemburgo?

Na terceira colocação do Grupo A das Eliminatórias Europeias, a Alemanha vive um momento de oscilação sob o comando de Julian Nagelsmann. Até o momento, a seleção soma três pontos após vitória por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, mas perdeu fora de casa para a Eslováquia por 2 a 0.

Por outro lado, Luxemburgo é o lanterna do grupo, com zero pontos, após perder os dois jogos até aqui. A seleção foi derrotada pela Irlanda do Norte, por 3 a 1, e pela Eslováquia, por 1 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA
Alemanha 🆚 Luxemburgo
3ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Arena PreZero, em Sinsheim (ALE)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Nenad Minaković (Sérvia)
🚩 Assistentes: Nikola Borović (Sérvia), Boško Božović (Sérvia) e Pavle Ilić (Sérvia)
📺 VAR: Momčilo Marković (Sérvia) e Jelena Cvetković (Sérvia)

