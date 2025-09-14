menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Astro do Real Madrid manda mensagem a torcedores após grave lesão

Segundo o jornal espanhol "As", atleta deve ficar até 12 semanas em recuperação

Rüdiger desvia bola ded cabeça e marca o gol da classificação do Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela Copa do Rei
imagem cameraRüdiger desvia bola de cabeça e marca o gol da classificação do Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela Copa do Rei, na última temporada (Foto: Javier Soriano/AFP)
Avatar
João Gabriel Nicolli
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/09/2025
15:31
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (14), Antonio Rüdiger compartilhou em suas redes sociais uma mensagem de confiança direcionada aos torcedores do Real Madrid. O zagueiro teve confirmada uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. É a terceira vez que o defensor fica afastado dos gramados neste ano.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O zagueiro do Real Madrid recorreu às redes sociais para expressar sua gratidão pela demonstração de apoio e reafirmar seu compromisso com o clube. O jogador ficou de fora do jogo contra a Real Socidad, no último sábado (13), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

continua após a publicidade
Antonio Rüdiger, do Real Madrid
Antonio Rüdiger em ação pelo Real Madrid (Foto: Jonathan Moscrop/AFP)

— Antes de tudo – muito obrigado por todas as mensagens de melhoras. Agradeço de coração cada uma delas. Como todos sabem, não há nada que eu odeie mais do que não poder estar em campo com meus companheiros de equipe, lutando pelo clube. — disse Rüdiger 

— Mas uma coisa é certa: vou fazer de tudo para voltar 100% o mais rápido possível. Já enfrentei obstáculos antes e vou me reerguer novamente. Sempre. — afirmou o defensor do Real Madrid.

continua após a publicidade

Rüdiger no Real Madrid

O zagueiro alemão é desfalque do Real Madid mais uma vez este ano. Em fevereiro, ficou fora de combate por 15 dias devido a uma lesão muscular. Dois meses depois, uma contusão no joelho afastou o atleta por oito semanas. Desta vez, segundo o jornal espanhol "As", o atleta deve ficar até 12 semanas em recuperação.

Rüdiger chegou no Real Madrid em 2022 após passagem pelo Chelsea. Peça-chave do time de Xabi Alonso, o alemão atuou por 55 partidas na última temporada e anotou três gols. Ao todo, o defensor soma 157 jogos pelo Real.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias