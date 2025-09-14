Neste domingo (14), Antonio Rüdiger compartilhou em suas redes sociais uma mensagem de confiança direcionada aos torcedores do Real Madrid. O zagueiro teve confirmada uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda. É a terceira vez que o defensor fica afastado dos gramados neste ano.

O zagueiro do Real Madrid recorreu às redes sociais para expressar sua gratidão pela demonstração de apoio e reafirmar seu compromisso com o clube. O jogador ficou de fora do jogo contra a Real Socidad, no último sábado (13), pela quarta rodada do Campeonato Espanhol.

Antonio Rüdiger em ação pelo Real Madrid (Foto: Jonathan Moscrop/AFP)

— Antes de tudo – muito obrigado por todas as mensagens de melhoras. Agradeço de coração cada uma delas. Como todos sabem, não há nada que eu odeie mais do que não poder estar em campo com meus companheiros de equipe, lutando pelo clube. — disse Rüdiger

— Mas uma coisa é certa: vou fazer de tudo para voltar 100% o mais rápido possível. Já enfrentei obstáculos antes e vou me reerguer novamente. Sempre. — afirmou o defensor do Real Madrid.

Rüdiger no Real Madrid

O zagueiro alemão é desfalque do Real Madid mais uma vez este ano. Em fevereiro, ficou fora de combate por 15 dias devido a uma lesão muscular. Dois meses depois, uma contusão no joelho afastou o atleta por oito semanas. Desta vez, segundo o jornal espanhol "As", o atleta deve ficar até 12 semanas em recuperação.

Rüdiger chegou no Real Madrid em 2022 após passagem pelo Chelsea. Peça-chave do time de Xabi Alonso, o alemão atuou por 55 partidas na última temporada e anotou três gols. Ao todo, o defensor soma 157 jogos pelo Real.

