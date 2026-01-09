Os Países Baixos são o maior símbolo entre esses países, com três finais perdidas.

Várias seleções chegaram perto do título, mas nunca o conquistaram.

Copa do Mundo consagra um campeão a cada quatro anos.

A Copa do Mundo consagra apenas um campeão a cada quatro anos, mas sua história é feita também de campanhas marcantes que terminaram sem o troféu. Diversas seleções chegaram muito perto do título, disputaram finais ou ficaram entre as quatro melhores do planeta, deixando um legado que vai além das taças. O Lance! relembra países que nunca venceram a Copa, mas já chegaram longe.

Alguns desses países construíram identidades futebolísticas reconhecidas mundialmente, influenciaram gerações e mudaram a forma de jogar, mesmo sem vencer uma Copa. Outros viveram momentos específicos de brilho, com elencos históricos ou campanhas surpreendentes que entraram para a memória coletiva do futebol.

Ao analisar as seleções que nunca venceram a Copa do Mundo, mas já chegaram longe, é possível entender que o sucesso no torneio não se resume apenas ao título. Finais disputadas, semifinais históricas e gerações inesquecíveis também fazem parte do patrimônio do futebol mundial.

Países que nunca venceram a Copa, mas já chegaram longe

Vices-campeões

Chegar à final da Copa do Mundo é um feito reservado a poucas seleções. Estar a apenas um jogo do título máximo do futebol mundial e sair derrotado, porém, costuma marcar profundamente a história de um país. Essas seleções disputaram a decisão, estiveram muito próximas da glória, mas nunca conseguiram levantar a taça.

Países Baixos (Holanda)

3 vices: 1974, 1978 e 2010

3º lugar em 2014

4º lugar em 1998

A Holanda é o maior símbolo entre os países sem título. O futebol total de 1974 revolucionou o esporte, mas não foi suficiente para conquistar a Copa.

continua após a publicidade

Hungria

Vice-campeã em 1938

Vice-campeã em 1954

A geração liderada por Ferenc Puskás é considerada uma das maiores da história, especialmente pela campanha quase perfeita em 1954.

Tchecoslováquia (atual República Tcheca e Eslováquia)

Vice-campeã em 1934

Vice-campeã em 1962

Sob a antiga bandeira, a seleção esteve duas vezes na final, mas não conseguiu transformar boas campanhas em título.

Suécia

Vice-campeã em 1958

3º lugar em 1950 e 1994

4º lugar em 1938

A Copa de 1958, disputada em casa, marcou o auge sueco, mesmo com a derrota para o Brasil na decisão.

Croácia

Vice-campeã em 2018

3º lugar em 1998

3º lugar em 2022

Apesar de sua curta história como país independente, a Croácia se consolidou como uma potência competitiva em Copas.

Semifinalistas

Nem todas as grandes campanhas passam pela final. Algumas seleções nunca disputaram a decisão, mas alcançaram semifinais e terminaram entre as quatro melhores do mundo, o que representa um desempenho de altíssimo nível no torneio mais difícil do futebol.

Polônia

3º lugar em 1974

3º lugar em 1982

As campanhas polonesas ficaram marcadas pelo futebol ofensivo e por nomes como Lato e Boniek.

Áustria

3º lugar em 1954

4º lugar em 1934

A Áustria foi uma das forças do futebol europeu nas primeiras edições da Copa.

Portugal

3º lugar em 1966

4º lugar em 2006

Duas gerações históricas, lideradas por Eusébio e Cristiano Ronaldo, colocaram Portugal entre os melhores do mundo.

Bélgica

3º lugar em 2018

4º lugar em 1986

A chamada geração de ouro belga levou o país ao melhor desempenho de sua história recente.

Estados Unidos

3º lugar em 1930

Na primeira Copa do Mundo, os Estados Unidos surpreenderam ao terminar no pódio.

Chile

3º lugar em 1962

Jogando em casa, o Chile viveu seu maior momento em Copas.

Turquia

3º lugar em 2002

A campanha turca foi uma das grandes surpresas do século XXI.

Sérvia (ex-Iugoslávia)

4º lugar em 1930

4º lugar em 1962

Sob a bandeira iugoslava, a seleção teve papel relevante nas primeiras décadas do torneio.

Rússia (ex-União Soviética)

4º lugar em 1966

A URSS esteve entre as quatro melhores na Copa disputada na Inglaterra.

Bulgária

4º lugar em 1994

A Copa dos Estados Unidos marcou o auge da Bulgária, liderada por Stoichkov.

Coreia do Sul

4º lugar em 2002

Como coanfitriã, a Coreia do Sul fez a melhor campanha da história do futebol asiático.

Marrocos

4º lugar em 2022

Marrocos se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo.

O país que mais chegou a finais sem vencer a Copa

Entre todas as seleções que nunca conquistaram o título mundial, os Países Baixos (Holanda) ocupam um lugar único. Nenhum outro país disputou tantas finais de Copa do Mundo sem ser campeão. Foram três decisões perdidas, além de outras campanhas entre os quatro melhores, consolidando a Holanda como o maior exemplo de excelência histórica sem taça no futebol mundial.