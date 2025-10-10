Atuação de jogador do Palmeiras por seleção divide opiniões: ‘Está proibido?’
Paraguai e Japão empataram em jogo movimentado
A atuação de um jogador do Palmeiras em meio a Data Fifa, na manhã desta sexta-feira (10), dividiu muitas opiniões nas redes sociais. O zagueiro Gustavo Gómez foi titular do empate do Paraguai com o Japão por 2 a 2, e seu desempenho foi comentado na web.
A partida começou agitada no Japão, e Miguel Almirón abriu o placar com 20 minutos para o Paraguai. Logo depois, Koki Ogawa empatou para os donos da casa. O paraguai foi valente e Diego Gómez botou o time na frente de novo, mas o ídolo do Botafogo Gatito falhou, e no último lance, Ueda empatou para os japoneses.
Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi titular e atuou durante os 90 minutos do duelo entre Paraguai e Japão. O capitão alviverde deve entrar em campo, mais uma vez, no amistoso da seleção de Gustavo Álfaro contra a Coreia do Sul, que foi goleada pelo Brasil, na terça-feira (14).
Nas redes sociais, a atuação de Gustavo Gómez, do Palmeiras, dividiu opiniões entre os paraguaios. Alguns elogiaram, mas outros apontaram falha do zagueiro em um dos gols da Seleção do Japão. Veja abaixo.
Veja o lance e os comentários sobre a atuação do jogador do Palmeiras
Tradução: Diego Gómez, Gustavo Gómez e Julio Enciso são os pilares desta equipe - torcedor paraguaio deu moral para o zagueiro do Palmeiras.
Tradução: Porque só o Gatito? É proibido criticar o Gustavo Gómez que ficou parado? - torcedor apontou falha do zagueiro do Palmeiras.
Tradução: Gustavo Gómez ficou parado e não lhe disseram nada haha tudo é uma brincadeira - Mais um torcedor apontou falha do capitão do Palmeiras.
Tradução: Gustavo Gomez, Bobadilla e Caceres dormindo...
