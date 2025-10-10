Atuação de jogador do Palmeiras por seleção divide opiniões: ‘Está proibido?’

A atuação de um jogador do Palmeiras em meio a Data Fifa, na manhã desta sexta-feira (10), dividiu muitas opiniões nas redes sociais. O zagueiro Gustavo Gómez foi titular do empate do Paraguai com o Japão por 2 a 2, e seu desempenho foi comentado na web.

A partida começou agitada no Japão, e Miguel Almirón abriu o placar com 20 minutos para o Paraguai. Logo depois, Koki Ogawa empatou para os donos da casa. O paraguai foi valente e Diego Gómez botou o time na frente de novo, mas o ídolo do Botafogo Gatito falhou, e no último lance, Ueda empatou para os japoneses.

Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi titular e atuou durante os 90 minutos do duelo entre Paraguai e Japão. O capitão alviverde deve entrar em campo, mais uma vez, no amistoso da seleção de Gustavo Álfaro contra a Coreia do Sul, que foi goleada pelo Brasil, na terça-feira (14).

Nas redes sociais, a atuação de Gustavo Gómez, do Palmeiras, dividiu opiniões entre os paraguaios. Alguns elogiaram, mas outros apontaram falha do zagueiro em um dos gols da Seleção do Japão. Veja abaixo.

Gustavo Gómez, do Palmeiras foi titular do Paraguai no duelo contra o Japão (Foto: Paul Miller/AFP)

Veja o lance e os comentários sobre a atuação do jogador do Palmeiras

Tradução: Diego Gómez, Gustavo Gómez e Julio Enciso são os pilares desta equipe - torcedor paraguaio deu moral para o zagueiro do Palmeiras.

Tradução: Porque só o Gatito? É proibido criticar o Gustavo Gómez que ficou parado? - torcedor apontou falha do zagueiro do Palmeiras.

Tradução: Gustavo Gómez ficou parado e não lhe disseram nada haha ​​​​tudo é uma brincadeira - Mais um torcedor apontou falha do capitão do Palmeiras.

Tradução: Gustavo Gomez, Bobadilla e Caceres dormindo...

