Árbitro de elite faz apelo: ‘Parem de esperar perfeição’
Árbitro critica pressão externa sobre arbitragem
O árbitro inglês Anthony Taylor, um dos principais nomes da Premier League, fez um desabafo sobre a pressão e os abusos que os árbitros enfrentam no futebol atual. Em entrevista à "BBC Sport", o juiz pediu que torcedores e dirigentes parem de esperar perfeição dos profissionais de arbitragem e revelou que sua família deixou de ir aos jogos por causa das ofensas que recebe nos estádios.
Taylor, de 46 anos, disse ainda que a cultura do “vencer a qualquer custo” tem prejudicado a saúde mental e o desempenho de árbitros, tanto na elite quanto nas divisões de base.
— Se você é constantemente atacado por torcedores, comentaristas ou até ex-árbitros, isso inevitavelmente afeta o psicológico — afirmou.
O inglês, que apitou na Copa do Mundo do Catar, em 2022, também relembrou o episódio de 2023, quando foi hostilizado por torcedores da Roma no aeroporto de Budapeste após a final da Europa League, vencida pelo Sevilla. Na ocasião, o técnico José Mourinho o chamou de “vergonha” e foi suspenso por quatro partidas pela Uefa.
— Foi a pior situação que vivi em relação a abusos. Eu estava com minha família, e aquilo mostrou como o comportamento das pessoas pode ter impacto sobre os outros. Mesmo em um jogo em que não houve grandes erros, houve uma tentativa de encontrar alguém para culpar — lamentou.
Anthony Taylor comenta sobre VAR
Taylor também responsabilizou o uso do VAR pela criação de uma “expectativa irreal de perfeição” no futebol.
— As pessoas acham que a tecnologia resolveria todos os problemas e criaria uma utopia. Isso está muito longe da realidade. Um dia dizem que o VAR interfere demais; no outro, cobram porque não interferiu. É impossível agradar a todos — criticou.
O árbitro, que está em sua 17ª temporada na Premier League, reforçou que aceita críticas, mas pediu mais equilíbrio.
— A análise é sempre desequilibrada. Ninguém fala das coisas positivas. Precisamos entender que a perfeição não existe
Apesar dos desafios, Taylor afirmou continuar motivado com a profissão. “É um dos melhores trabalhos do mundo. Você está no centro da ação, na liga mais empolgante do planeta.”
