França e Azerbaijão se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris (FRA), pela terceira rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026. Com diversos astros na convocação, Didier Deschamps confirmou a titularidade de Kylian Mbappé, um dos artilheiros da temporada europeia com a camisa do Real Madrid.

Veja a escalação da França contra Azerbaijão pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026

Titulares: Mike Maignan; Malo Gusto, William Saliba, Dayot Upamecano e Theo Hernández; Khéphren Thuram, Adrien Rabiot e Michael Olise; Kingsley Coman, Kylian Mbappé e Hugo Ekitiké.

Como chegam os times para a partida?

França 🔵⚪🔴

A França segue a caminhada como uma das grandes favoritas ao título da Copa do Mundo. Mesmo com a terceira colocação na última Liga das Nações, a equipe de Didier Deschamps mantém a confiança em alta. Os Bleus venceram as duas primeiras rodadas e somam três vitórias seguidas.

Azerbaijão 🔵🔴🟢

O Azerbaijão, por outro lado, atravessa dificuldades no início das Eliminatórias. A equipe comandada por Ayxan Abbasov ainda não venceu em 2025. Na estreia, sofreu uma goleada para a Islândia por 5 a 0 e, depois, empataram com a Ucrânia em 1 a 1.

Tudo sobre o jogo entre França e Azerbaijão (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

França 🆚 Azerbaijão

3ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: sexta-feira, 10 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Parc des Princes, em Paris (FRA)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)

🕴️Arbitragem: Rohit Saggi (Noruega)

🚩 Assistentes: Jørgen Rønning Valstadsve (Noruega), Ole Andreas Skogsrud Haukåsen (Noruega) e Daniel Higraff (Noruega)

📺 VAR: Tom Harald Hagen (Noruega) e Sigurd Smehus Kringstad (Noruega)

