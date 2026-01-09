menu hamburguer
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta (09/01/2026)

Veja os jogos televisionados desta sexta-feira (9)

09/01/2026
06:00
Brahim Díaz comemora gol marcado por Marrocos contra Mali, na Copa Africana de Nações
imagem cameraBrahim Díaz comemora gol marcado por Marrocos contra Mali, na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta quinta-feira (8), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa da Inglaterra, Campeonato Espanhol, Copa Africana de Nações e outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 9 de janeiro de 2026)

Copinha

Inter de Limeira x CSA – 8h45 – Paulistão (YouTube)
América-SP x Bahia – 11h – Xsports
Volta Redonda x Atlético-BA – 13h – Paulistão (YouTube)
América-RN x Sobradinho – 13h – Paulistão (YouTube)
Botafogo-SP x Tuna Luso – 13h – Paulistão (YouTube)
Capivariano x Rio Branco-ES – 13h – Paulistão (YouTube)
São Bento x FC Cascavel – 13h – Paulistão (YouTube)
Santa Fé x Chapecoense – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Tanabi x Goiás – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Bandeirante x Santa Cruz – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Flamengo-SP x Vitória – 15h15 – Ulisses TV
Juventus x Retrô – 15h15 – Paulistão (YouTube)
Trindade x Luverdense – 16h – Paulistão (YouTube)
Olímpico x Carajás – 16h45 – Paulistão (YouTube)
Velo Clube x Guanabara City – 17h15 – Paulistão (YouTube)
Noroeste x Atlético-PI – 18h – Paulistão (YouTube)
XV de Jaú x Corinthians – 18h15 – Record News e Xsports
Osasco x Maricá – 18h45 – Paulistão (YouTube)
Guarani x Naviraiense – 18h45 – Paulistão (YouTube)
Grêmio Prudente x Ceará – 19h – Xsports (YouTube)
Barra x Esporte de Patos – 19h15 – Paulistão (YouTube)
I9 Futebol Clube x Vasco – 19h30 – CazéTV
Comercial x América-MG – 20h15 – Paulistão (YouTube)
Araçatuba x Athletico-PR – 21h – Xsports
Assisense x Athletic – 21h – Paulistão (YouTube)
Francana x Cruzeiro – 21h30 – CazéTV

Campeonato Saudita

Al Khaleej x Damac – 10h10 – Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Al Taawoun x Al Shabab – 12h05 – Canal GOAT
Al Kholood x Al Ittihad – 14h30 – Canal GOAT e Sportv

Copa Africana de Nações

Mali x Senegal – 13h – BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Camarões x Marrocos – 16h – Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund – 16h30 – CazéTV, Sportv e OneFootball

Jogos de hoje: o Borussia Dortmund entra em campo na Bundesliga (Foto: UWE KRAFT / AFP)
Copa da Inglaterra

Wrexham x Nottingham Forest – 16h30 – ESPN e Disney+
Preston x Wigan – 16h30 – Disney+
MK Dons x Oxford United – 16h30 – Disney+
Port Vale x Fleetwood Town – 16h30 – Disney+

Campeonato Espanhol

Getafe x Real Sociedad – 17h – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Pernambucano

Retrô x Vitória-PE – 18h30 – Canal GOAT e TV FPF Betnacional
Náutico x Maguary – 20h30 – Canal GOAT

Série Colômbia

Independiente Santa Fe x Deportivo Táchira – 20h – Disney+

Campeonato Mexicano Feminino

Atlético San Luis (F) x Pumas (F) – 22h – Disney+

