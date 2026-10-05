Willian revelou que se arrependeu de ter deixado o Chelsea para defender o Arsenal em 2020 e contou que chegou a pedir para sair do novo clube apenas três meses depois. Em participação no podcast "The Obi One", apresentado pelo ex-jogador John Obi Mikel, o brasileiro afirmou que as expectativas criadas por Mikel Arteta antes da transferência não corresponderam ao que encontrou após a chegada aos Gunners.

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Aos 32 anos na época, Willian tinha interesse em permanecer em Londres e buscava um contrato de três temporadas. O Chelsea, porém, não pretendia oferecer um vínculo tão longo, enquanto o Arsenal apresentou uma proposta de três anos e Arteta tentou convencê-lo a fazer parte do projeto.

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Willian diz que se arrependeu da mudança

Segundo o brasileiro, Arteta apresentou um plano no qual ele teria papel de destaque na equipe. A promessa de protagonismo foi um dos fatores que pesaram na decisão de trocar o Chelsea pelo Arsenal.

– Arteta me disse: "Vamos jogar assim, vamos jogar daquele jeito. Quero que você seja o jogador principal. Vamos construir o time em torno de você, blá, blá, blá. Quero te dar a chave do clube". Quando você ouve isso, obviamente eu amo o Chelsea, mas era o último ano do meu contrato. Aos 32 anos, eu estava pensando em ficar mais três anos em Londres. Minha família ama Londres. Então eu decidi – revelou Willian.

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Willian em ação pelo Arsenal (Foto: IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP)

A adaptação, entretanto, não aconteceu como o jogador esperava. Willian afirmou que começou a ficar frustrado pouco tempo depois de sua chegada e procurou seu empresário para manifestar o desejo de deixar o Arsenal.

– Para ser sincero, eu deveria ter ficado. Mas, na época, pensei que talvez a melhor solução fosse ir para lá. Assinei um contrato de três anos, mas não foi uma boa experiência – disse.

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O brasileiro explicou que a frustração surgiu principalmente pela diferença entre aquilo que havia ouvido antes de assinar e o cenário encontrado no clube. Willian também afirmou que algumas situações que presenciou fizeram com que ele acreditasse que seus problemas não seriam solucionados.

– Três meses depois, disse ao meu agente: "Quero sair". Estava frustrado. Não estou dizendo que a culpa é dele, mas quando você ouve muitas coisas e depois entra no clube e as coisas não são como te disseram, eu fico frustrado. Disse ao meu agente: "Cometi um grande erro" – contou.

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"Dinheiro não compra felicidade"

Willian também relacionou o período difícil ao seu rendimento dentro de campo. O atacante afirmou que não conseguiu apresentar no Arsenal o mesmo futebol que havia mostrado durante sua passagem pelo Chelsea porque não estava satisfeito com a situação.

– Quando eu estava lá, vi algumas situações que me fizeram pensar: "Isso não vai mudar". Não deu certo. E foi por isso que não consegui jogar bem; eu não estava feliz, e quando você não está feliz, não consegue render. Dinheiro não compra felicidade. Foi o melhor contrato da minha vida, mas eu não estava feliz – afirmou.

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Na temporada 2020/21, sua única pelo Arsenal, Willian disputou 37 partidas, marcou um gol e deu sete assistências. Depois de apenas um ano, deixou o clube em comum acordo e retornou ao Corinthians.

Apesar das críticas à experiência que teve em Londres, Willian fez questão de separar sua frustração da avaliação sobre Arteta como treinador. O brasileiro afirmou que considera boas as ideias do espanhol dentro de campo, mas apontou problemas na condução do elenco.

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– Não tenho nada contra ele. Ele é um ótimo treinador dentro de campo, suas ideias são ótimas, mas pecou em alguns detalhes na gestão da equipe. Faltou-lhe o lado humano. É importante, mas dentro de campo ele é bom. Sempre brinco que me venderam um sonho, e não era um bom sonho – concluiu Willian.

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