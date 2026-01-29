Wesley, ex-Corinthians, deixa o Al-Nassr e acerta com clube da Espanha
Atacante viajará para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo
- Matéria
- Mais Notícias
A Real Sociedad acertou a contratação do atacante Wesley, ex-Corinthians e atualmente no Al-Nassr. A negociação, divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, é por empréstimo.
Relacionadas
- Fora de Campo
Ex-Palmeiras e Corinthians se envolve em acidente com morte
Fora de Campo29/01/2026
- Corinthians
Corinthians anuncia a contratação de Kaio César; veja detalhes
Corinthians29/01/2026
- Corinthians
Dorival destaca cenários distintos de Corinthians e Flamengo às vésperas da Supercopa
Corinthians29/01/2026
No acordo entre os clubes, caso o time espanhol queira manter o jogador em definitivo, haverá uma opção de compra fixada em 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,4 milhões). Wesley deve viajar nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar contrato.
Wesley esteve valorizado no mercado do futebol europeu e chegou a negociar com Sporting e Benfica, ambos de Portugal. No entanto, com a pedida inicial do Al-Nassr de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante, as tratativas não avançaram.
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.
Wesley pelo Corinthians
O Corinthians vendeu Wesley ao Al-Nassr em agosto de 2024. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.
Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.
Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.
Wesley pelo Corinthians:
- 84 jogos (44 titular)
- 6 gols
- 4 asisstências
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 2.3 dribles certos por jogo
- 4.7 duelos ganhos por jogo
- 1.5 faltas sofridas por jogo
- 2 pênaltis sofridos
- Nota Sofascore 6.86
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias