imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Wesley, ex-Corinthians, deixa o Al-Nassr e acerta com clube da Espanha

Atacante viajará para realizar exames médicos e assinar contrato por empréstimo

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 29/01/2026
18:00
Wesley está de saída do Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
imagem cameraWesley está de saída do Al-Nassr (Foto: Divulgação/Al-Nassr)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Real Sociedad acertou a contratação do atacante Wesley, ex-Corinthians e atualmente no Al-Nassr. A negociação, divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, é por empréstimo.

Relacionadas

No acordo entre os clubes, caso o time espanhol queira manter o jogador em definitivo, haverá uma opção de compra fixada em 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,4 milhões). Wesley deve viajar nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar contrato.

Wesley esteve valorizado no mercado do futebol europeu e chegou a negociar com Sporting e Benfica, ambos de Portugal. No entanto, com a pedida inicial do Al-Nassr de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante, as tratativas não avançaram.

Wesley pelo Corinthians

O Corinthians vendeu Wesley ao Al-Nassr em agosto de 2024. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.

Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Wesley-Cianorte-Corinthians
Wesley com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Wesley pelo Corinthians:

  1. 84 jogos (44 titular)
  2. 6 gols
  3. 4 asisstências
  4. 0.8 passes decisivos por jogo
  5. 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
  6. 2.3 dribles certos por jogo
  7. 4.7 duelos ganhos por jogo
  8. 1.5 faltas sofridas por jogo
  9. 2 pênaltis sofridos
  10. Nota Sofascore 6.86

circulo com pontos dentroTudo sobre

