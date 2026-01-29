Wesley, ex-Corinthians, deixa o Al-Nassr e acerta com clube da Espanha

A Real Sociedad acertou a contratação do atacante Wesley, ex-Corinthians e atualmente no Al-Nassr. A negociação, divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, é por empréstimo.

No acordo entre os clubes, caso o time espanhol queira manter o jogador em definitivo, haverá uma opção de compra fixada em 12 milhões de euros (cerca de R$ 74,4 milhões). Wesley deve viajar nas próximas horas para realizar exames médicos e assinar contrato.

Wesley esteve valorizado no mercado do futebol europeu e chegou a negociar com Sporting e Benfica, ambos de Portugal. No entanto, com a pedida inicial do Al-Nassr de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante, as tratativas não avançaram.

Wesley pelo Corinthians

O Corinthians vendeu Wesley ao Al-Nassr em agosto de 2024. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.

Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Wesley com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Wesley pelo Corinthians:

