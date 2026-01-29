Ex-Palmeiras e Corinthians se envolve em acidente com morte

O ex-volante Magrão, que atuou por Palmeiras, Internacional e Corinthians, se envolveu em um acidente que resultou na morte de um idoso de 75 anos, na sexta-feira (23), na BR-101, em Maquiné, no litoral norte do Rio Grande do Sul.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o idoso atravessou a via em local sem sinalização e acabou sendo atingido por Magrão. O ex-jogador prestou os primeiros atendimentos à vítima e realizou o teste do bafômetro, que deu negativo.

Em nota, Magrão afirmou que o incidente ocorreu de forma inesperada enquanto trafegava pela rodovia. O ex-jogador também comentou o impacto emocional e que tem contado com o apoio da família para enfrentar a situação.

— No momento do ocorrido, eu retornava do trabalho e trafegava pela rodovia dentro do limite de velocidade permitido, quando fui surpreendido por um pedestre atravessando a pista em local proibido para a passagem de pedestres. Tentei desviar, mas, infelizmente, não foi possível evitar o acidente — disse.

— Estou profundamente abalado com tudo o que aconteceu. Têm sido dias muito difíceis, nos quais tenho me apoiado na minha família. A dor de estar envolvido em um acidente dessa natureza é imensa — completou.

Carreira de Magrão

Magrão começou a carreira no São Caetano, em 1995. Em seguida, transferiu-se para o Palmeiras, participando dos títulos da Copa dos Campeões e da Série B.

Depois, vestiu a camisa de outros clubes do futebol brasileiro, como Corinthians e Internacional. No Colorado, participou das campanhas que resultaram na conquista da Copa Sul-Americana de 2008 e do Campeonato Gaúcho de 2009.

Na sequência, atuou por Al-Wahda (2009–2012), Dubai Club (2012–2013), Náutico (2013), América-MG (2013–2014) e Novo Hamburgo (2015).

Clubes da carreira:

1995–1996: São Caetano

1997–1998: Cruzeiro

1999–2000: São Caetano

2000–2005: Palmeiras

2002–2003: → São Caetano (empréstimo)

2005–2007: Yokohama Marinos

2006–2007: → Corinthians (empréstimo)

2007–2009: Internacional

2009–2012: Al-Wahda

2012–2013: Dubai Club

2013: Náutico

2013–2014: América-MG

2015: Novo Hamburgo

Magrão passou pelo Corinthians (Foto: Tom Dib/Lancepress)

