Corinthians e Flamengo chegam à disputa da Supercopa Rei em momentos opostos fora de campo. Enquanto Dorival Júnior pede reforços para o elenco, o Rubro-Negro vive um período de empolgação após repatriar Lucas Paquetá.

A equipe carioca pagou 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões) para tirar o meia do West Ham, da Inglaterra. O treinador do Timão elogiou a postura do clube alvinegro na janela de transferências, que busca contratações sem fazer 'loucuras', mas admitiu que há um abismo financeiro entre os finalistas da competição nacional.

- Estamos fazendo um malabarismo muito grande para contratar jogadores que venham e que possam dar uma resposta, mesmo que não tenha como investir. Marcelo Paz e a diretoria estão de parabéns pelo malabarismo que têm feito para conseguir contratações. Vamos enfrentar um adversário poderoso no domingo, que graças ao trabalho que fez pode contratar jogadores da Premier League, mas será um Corinthians valente, confiante no resultado, respeitando o adversário - disse o treinador em entrevista coletiva após a derrota do Timão para o Bahia.

Dorival Júnior falou sobre janela de transferências do Corinthians (Foto: Jota Erre/via Gazeta Press)

Preparação

O Corinthians perdeu oito atletas nesta janela de transferências: Maycon, Fabrizio Angileri, Romero, Talles Magno, João Pedro Tchoca, Félix Torres, Ryan e Héctor Hernández. Em período de reconstrução, a diretoria fez quatro contratações: o zagueiro Gabriel Paulista, o meia Matheus Pereira, o lateral-direito Pedro Milans e o atacante Kaio César.

Dorival Júnior também enfrenta um calendário cheio antes da decisão. A última temporada acabou mais tarde para o Corinthians, que jogou a decisão da Copa do Brasil no dia 21 de dezembro. Tantas adversidades fazem o treinador não encarar uma possível derrota para o Flamengo como uma 'tragédia'.

- É lógico, não tinha outro caminho, um time que não faz pré-temporada, não tem descanso, perde sete, oito jogadores em um elenco que carecia alterações, estão chegando três, quatro atletas, tudo isso é um trabalho que vem sendo elaborado. Para mim, uma derrota ou vitória no final de semana não altera em nada o nosso planejamento, não se controla o resultado - disse o treinador.

A partida que define o campeão da Supercopa Rei será disputada no domingo (1), no estádio Mané Garrincha, às 16h, em Brasília. O Corinthians garantiu vaga por ter conquistado a Copa do Brasil na última temporada, e o Flamengo por ter faturado o Brasileirão.