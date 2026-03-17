A substituição ocorreu no jogo entre União Soviética e México, que terminou empatado em 0 a 0.

O primeiro jogador a ser substituído foi o soviético Viktor Serebryanikov, em 31 de maio de 1970.

Na Copa do Mundo de 1970, a FIFA autorizou oficialmente as substituições durante os jogos.

Durante boa parte da história inicial das Copas do Mundo, as seleções não tinham a possibilidade de substituir jogadores durante as partidas. Caso um atleta se lesionasse ou não pudesse continuar em campo, sua equipe precisava seguir o restante do jogo com um jogador a menos. O Lance! conta o primeiro jogador a ser substituído na história das Copas do Mundo.

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Essa regra fazia com que muitas partidas fossem profundamente afetadas por lesões ou problemas físicos, já que não havia alternativa para reorganizar a equipe. Em alguns casos, jogadores lesionados permaneciam em campo apenas para completar o número mínimo de atletas.

Essa situação começou a mudar apenas na Copa do Mundo de 1970, disputada no México. Foi nessa edição que a FIFA autorizou oficialmente as substituições durante os jogos do torneio.

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A nova regra permitia até duas substituições por equipe em cada partida, podendo ser utilizadas tanto por motivos médicos quanto por decisões táticas. A mudança representou uma transformação importante na dinâmica das partidas e no gerenciamento dos elencos.

Foi justamente no primeiro jogo daquela Copa que ocorreu a primeira substituição da história dos Mundiais.

O primeiro jogador a ser substituído na história das Copas do Mundo

Viktor Serebryanikov: a primeira substituição da história

O primeiro jogador substituído em Copas do Mundo foi o meio-campista soviético Viktor Serebryanikov.

A substituição aconteceu no dia 31 de maio de 1970, durante a partida de abertura da Copa do Mundo do México.

O confronto colocou frente a frente União Soviética e México, no Estádio Azteca, na Cidade do México. A partida terminou empatada em 0 a 0.

No intervalo do jogo, após os primeiros 45 minutos, o técnico soviético decidiu substituir Serebryanikov.

O jogador foi trocado por Anatoliy Puzach, também da seleção da União Soviética, registrando oficialmente a primeira substituição da história das Copas do Mundo.

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A Copa de 1970 e as mudanças no regulamento

A introdução das substituições foi uma das mudanças mais importantes implementadas pela FIFA naquele período.

Antes de 1970, lesões podiam alterar drasticamente o equilíbrio de uma partida. Com a nova regra, as equipes passaram a ter maior capacidade de adaptação durante os jogos.

A Copa de 1970 também ficou marcada por outros acontecimentos históricos ligados à modernização das regras do futebol.

Na mesma partida de abertura entre México e União Soviética foi registrado o primeiro cartão amarelo da história das Copas do Mundo, aplicado ao jogador mexicano Javier Basaguren.

Essas mudanças ajudaram a transformar o futebol em um esporte mais dinâmico e taticamente flexível.

O primeiro brasileiro substituído em Copas

Poucos dias depois da partida de abertura, ocorreu também a primeira substituição envolvendo um jogador da seleção brasileira em Copas do Mundo.

O fato aconteceu em 3 de junho de 1970, na vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Tchecoslováquia, ainda na fase de grupos daquele Mundial.

Durante o segundo tempo da partida, aos 72 minutos, o meio-campista Gérson deixou o campo.

Em seu lugar entrou Paulo Cézar Caju, registrando assim a primeira substituição de um jogador brasileiro na história do torneio.

A Copa do Mundo de 1970 acabou sendo histórica não apenas pelo título conquistado pela Seleção Brasileira, mas também por representar um marco na evolução das regras do futebol internacional.