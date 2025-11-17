Atacante revelado pelo Corinthians entra na mira de gigante europeu

O Sporting, de Portugal, estuda a contratação do atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, clube de Cristiano Ronaldo. A informação foi divulgada pelo jornal "A Bola", de Portugal.

Segundo a imprensa portuguesa, o clube saudita pede € 15 milhões (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante. O Timão tem direito a uma fatia desse valor em caso de venda concretizada por ser o clube formador.

Cabe destacar que o principal desejo do Sporting é contratar Yeremay Hernández, ponta-esquerda do Deportivo La Coruña, mas as negociações são consideradas difíceis.

— Um dia Yeremay Hernández jogará no Sporting. Essa é a convicção da administração leonina sabendo que dificilmente, muito dificilmente, esse dia será no próximo mercado de inverno, dada a intransigência do Deportivo La Coruña em negociar o extremo de 22 anos. Por isso há alternativas em Alvalade e Wesley, brasileiro de 20 anos do Al Nassr, é uma das mais realistas. Os sauditas pedem cerca de €15 M pelo passe — disse o jornal.

Wesley com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Wesley pelo Corinthians

O Corinthians vendeu Wesley ao Al Nassr em agosto do ano passado. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.

Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Wesley pelo Corinthians:

Wesley pelo Al Nassr: