imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCorinthians

Atacante revelado pelo Corinthians entra na mira de gigante europeu

Wesley desperta interesse do Sporting após avaliação positiva

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 17/11/2025
20:09
Wesley atua pelo Al Nassr, da Arabia Saudita (Foto: Divulgação/Al Nassr)
imagem cameraWesley atua pelo Al Nassr, da Arabia Saudita (Foto: Divulgação/Al Nassr)
  • Mais Notícias

O Sporting, de Portugal, estuda a contratação do atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, clube de Cristiano Ronaldo. A informação foi divulgada pelo jornal "A Bola", de Portugal.

Segundo a imprensa portuguesa, o clube saudita pede € 15 milhões (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante. O Timão tem direito a uma fatia desse valor em caso de venda concretizada por ser o clube formador.

Cabe destacar que o principal desejo do Sporting é contratar Yeremay Hernández, ponta-esquerda do Deportivo La Coruña, mas as negociações são consideradas difíceis.

— Um dia Yeremay Hernández jogará no Sporting. Essa é a convicção da administração leonina sabendo que dificilmente, muito dificilmente, esse dia será no próximo mercado de inverno, dada a intransigência do Deportivo La Coruña em negociar o extremo de 22 anos. Por isso há alternativas em Alvalade e Wesley, brasileiro de 20 anos do Al Nassr, é uma das mais realistas. Os sauditas pedem cerca de €15 M pelo passe — disse o jornal.

Wesley-Cianorte-Corinthians
Wesley com a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Wesley pelo Corinthians

O Corinthians vendeu Wesley ao Al Nassr em agosto do ano passado. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.

Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Wesley pelo Corinthians:

  1. 84 jogos (44 titular)
  2. 6 gols
  3. 4 asisstências
  4. 0.8 passes decisivos por jogo
  5. 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
  6. 2.3 dribles certos por jogo
  7. 4.7 duelos ganhos por jogo
  8. 1.5 faltas sofridas por jogo
  9. 2 pênaltis sofridos
  10. Nota Sofascore 6.86

Wesley pelo Al Nassr:

  1. 31 jogos (9 titular)
  2. 3 gols
  3. 3 assistências
  4. 0.7 passes decisivos por jogo
  5. 1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol)
  6. 1.5 dribles certos por jogo
  7. 3.0 duelos ganhos por jogo
  8. 0.8 faltas sofridas por jogo
  9. Nota Sofascore 6.94

