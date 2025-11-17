Atacante revelado pelo Corinthians entra na mira de gigante europeu
Wesley desperta interesse do Sporting após avaliação positiva
O Sporting, de Portugal, estuda a contratação do atacante Wesley, revelado pelo Corinthians e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, clube de Cristiano Ronaldo. A informação foi divulgada pelo jornal "A Bola", de Portugal.
Segundo a imprensa portuguesa, o clube saudita pede € 15 milhões (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante. O Timão tem direito a uma fatia desse valor em caso de venda concretizada por ser o clube formador.
Cabe destacar que o principal desejo do Sporting é contratar Yeremay Hernández, ponta-esquerda do Deportivo La Coruña, mas as negociações são consideradas difíceis.
— Um dia Yeremay Hernández jogará no Sporting. Essa é a convicção da administração leonina sabendo que dificilmente, muito dificilmente, esse dia será no próximo mercado de inverno, dada a intransigência do Deportivo La Coruña em negociar o extremo de 22 anos. Por isso há alternativas em Alvalade e Wesley, brasileiro de 20 anos do Al Nassr, é uma das mais realistas. Os sauditas pedem cerca de €15 M pelo passe — disse o jornal.
Wesley pelo Corinthians
O Corinthians vendeu Wesley ao Al Nassr em agosto do ano passado. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.
Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.
Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.
Wesley pelo Corinthians:
- 84 jogos (44 titular)
- 6 gols
- 4 asisstências
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 2.3 dribles certos por jogo
- 4.7 duelos ganhos por jogo
- 1.5 faltas sofridas por jogo
- 2 pênaltis sofridos
- Nota Sofascore 6.86
Wesley pelo Al Nassr:
- 31 jogos (9 titular)
- 3 gols
- 3 assistências
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol)
- 1.5 dribles certos por jogo
- 3.0 duelos ganhos por jogo
- 0.8 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.94
