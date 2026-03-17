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Nos jogos de ida das oitavas de final da Champions League, Chelsea, Manchester City e Sporting sofreram derrotas duras. As equipes foram derrotadas por três gols de diferença diante de seus rivais, mas ainda sonham em reverter o resultado da primeira perna e avançar às quartas de final.

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Na França, o Chelsea foi derrotado pelo PSG por 5 x 2. Manchester City e Sporting perderam seus jogos contra Real Madrid e Bodo/Glimt por 3 a 0, mas ambos fora de casa, assim como ocorreu no caso do clube inglês.

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O Lance! fez um retrospecto dos confrontos de mata-mata da Champions League desde a temporada 2001/2002. É possível para Chelsea, Manchester City e Sporting reverterem seus resultados? Já aconteceu na competição? Nós respondemos.

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Retrospecto de clubes que foram derrotados por três ou mais gols de diferença em jogos de mata-mata da Champions League desde 2001/2002

Nas últimas 25 edições de Champions League, 44 confrontos de ida em mata-mata foram vencidos por três ou mais gols de diferença. Nesse cenário, apenas quatro equipes conseguiram reverter a desvantagem e avançar de fase. Esses números representam apenas 9% de aproveitamento.

Dessa forma, Chelsea, Manchester City e Sporting possuem chances, embora pequenas, de reverter a desvantagem de três gols e avançar às quartas de final. No entanto, a missão será bem complicada para o trio nesta terça-feira (17).

Um dos pontos que estão a favor de Chelsea, Manchester City e Sporting é que nos quatro casos em que clubes conseguiram reverter a grande desvantagem, todos jogaram a volta em suas casas. Serão os casos das duas equipes inglesas, mas também do time português.

Remontadas na Champions League após derrotas de clubes por três ou mais gols de diferença em jogos de ida no mata-mata (Foto: NotebookLM)

Quais foram os 4 times que reverteram uma desvantagem de três gols em jogos de ida em mata-mata de Champions League?

Na temporada 2003/2004, o Milan havia derrotado o Deportivo La Coruña por 4 a 1 no jogo de ida das quartas de final. No jogo de volta, os espanhóis abriram 3 a 0 antes do intervalo, e Fran, que havia entrado no segundo tempo, marcou o gol da classificação no Estádio Riazor.

Depois de 13 anos, o Barcelona conquistou uma das maiores remontadas da história da Champions League. Após ser derrotado por 4 a 0 para o PSG no jogo de ida das oitavas de final, Neymar teve uma grande atuação no Camp Nou, e os culés conquistaram uma vitória por 6 a 1 com o gol da classificação saindo aos 49 minutos do segundo tempo.

No ano seguinte, foi a vez do Barcelona provar de seu próprio veneno. Após derrotar a Roma por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final, os culés foram derrotados pelo mesmo placar na Itália e eliminados na disputa de pênaltis.

E em 2018/2019, o Barcelona aplicou um novo 3 a 0, mas desta vez sobre o Liverpool em jogo de ida válido pela semifinal da Champions League. Mas em Anfield, os Reds venceram os catalães por 4 a 0 com gols de Origi (2) e Wijnaldum (2).

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