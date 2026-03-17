É possível? Chelsea, City e Sporting tentam reverter derrotas na Champions; veja retrospecto
Clubes buscam remontada após derrotas duras nos jogos de ida
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Nos jogos de ida das oitavas de final da Champions League, Chelsea, Manchester City e Sporting sofreram derrotas duras. As equipes foram derrotadas por três gols de diferença diante de seus rivais, mas ainda sonham em reverter o resultado da primeira perna e avançar às quartas de final.
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Na França, o Chelsea foi derrotado pelo PSG por 5 x 2. Manchester City e Sporting perderam seus jogos contra Real Madrid e Bodo/Glimt por 3 a 0, mas ambos fora de casa, assim como ocorreu no caso do clube inglês.
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O Lance! fez um retrospecto dos confrontos de mata-mata da Champions League desde a temporada 2001/2002. É possível para Chelsea, Manchester City e Sporting reverterem seus resultados? Já aconteceu na competição? Nós respondemos.
Retrospecto de clubes que foram derrotados por três ou mais gols de diferença em jogos de mata-mata da Champions League desde 2001/2002
Nas últimas 25 edições de Champions League, 44 confrontos de ida em mata-mata foram vencidos por três ou mais gols de diferença. Nesse cenário, apenas quatro equipes conseguiram reverter a desvantagem e avançar de fase. Esses números representam apenas 9% de aproveitamento.
Dessa forma, Chelsea, Manchester City e Sporting possuem chances, embora pequenas, de reverter a desvantagem de três gols e avançar às quartas de final. No entanto, a missão será bem complicada para o trio nesta terça-feira (17).
Um dos pontos que estão a favor de Chelsea, Manchester City e Sporting é que nos quatro casos em que clubes conseguiram reverter a grande desvantagem, todos jogaram a volta em suas casas. Serão os casos das duas equipes inglesas, mas também do time português.
Quais foram os 4 times que reverteram uma desvantagem de três gols em jogos de ida em mata-mata de Champions League?
Na temporada 2003/2004, o Milan havia derrotado o Deportivo La Coruña por 4 a 1 no jogo de ida das quartas de final. No jogo de volta, os espanhóis abriram 3 a 0 antes do intervalo, e Fran, que havia entrado no segundo tempo, marcou o gol da classificação no Estádio Riazor.
Depois de 13 anos, o Barcelona conquistou uma das maiores remontadas da história da Champions League. Após ser derrotado por 4 a 0 para o PSG no jogo de ida das oitavas de final, Neymar teve uma grande atuação no Camp Nou, e os culés conquistaram uma vitória por 6 a 1 com o gol da classificação saindo aos 49 minutos do segundo tempo.
No ano seguinte, foi a vez do Barcelona provar de seu próprio veneno. Após derrotar a Roma por 3 a 0 no jogo de ida das quartas de final, os culés foram derrotados pelo mesmo placar na Itália e eliminados na disputa de pênaltis.
E em 2018/2019, o Barcelona aplicou um novo 3 a 0, mas desta vez sobre o Liverpool em jogo de ida válido pela semifinal da Champions League. Mas em Anfield, os Reds venceram os catalães por 4 a 0 com gols de Origi (2) e Wijnaldum (2).
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