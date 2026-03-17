O Arsenal recebe o Bayer Leverkusen nesta terça-feira (17), às 17h (de Brasília), em partida válida pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League 2025/26. Em meio a uma temporada que se desenha como uma das melhores de sua história, a equipe ganhou um componente especial na última partida: o jovem Max Dowman, que se tornou o atleta mais jovem a marcar um gol na história da Premier League, aos 16 anos.

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Dowman está entre os relacionados do técnico Mikel Arteta para a partida decisiva. O jogo de ida, disputado em 11 de março, terminou empatado por 1 a 1 na Alemanha, com gols de Robert Andrich para os alemães e Kai Havertz para os ingleses.

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Vale lembrar que o adolescente já quebrou o recorde de jogador mais novo a atuar em uma partida da Champions, ao entrar em campo com 15 anos e 308 dias, nesta edição, contra o Slavia Praga, em 4 de novembro de 2025, confronto no qual o Arsenal venceu por 3 a 0, com dois gols de Mikel Merino e um de Bukayo Saka. No confronto válido pela última rodada da fase de liga, Dowman atuou por 18 minutos após substituir Leandro Trossard.

O que de fato chamou atenção foram seus poucos, porém decisivos, 16 minutos contra o Everton, em partida válida pela 30ª rodada da Premier League. O camisa 56 substituiu Martín Zubimendi e participou diretamente dos dois gols da vitória em casa do líder do campeonato.

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Primeiro, iniciou a jogada com um lançamento que resultou no gol de Viktor Gyökeres, com assistência de Piero Hincapié, aos 44 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, no último lance da partida, fez seu primeiro gol como profissional: após o goleiro Jordan Pickford avançar à área adversária, a bola do escanteio sobrou para Dowman, que arrancou do campo defensivo, driblou dois marcadores e avançou até o ataque para finalizar com o gol vazio.

Max Dowman comemora gol decisivo pelo Arsenal contra o Everton pela Premier League, no Emirates Stadium, em Londres (Foto: Ben Stansall/AFP)

Nasce uma estrela ⭐

A precocidade acompanha a curta trajetória do meia-atacante até aqui. Max disputou sua primeira partida pelo time sub-18 aos 13 anos e, aos 14, já teve oportunidade na equipe sub-21. Em setembro do ano passado, diante da Atalanta, quebrou o recorde de jogador mais jovem a marcar na Youth League, torneio continental de equipes sub-19, ao balançar as redes com 14 anos, oito meses e 19 dias.

Além de dribles, arrancadas e passes de destaque, Dowman somou 21 gols em 20 partidas pelo sub-18 do Arsenal na temporada 2024/25, em todas as competições, com 14 bolas na rede nas últimas sete atuações. O jogador também estreou pela seleção sub-17 da Inglaterra aos 14 anos e foi o mais jovem do Campeonato Europeu da categoria nesta temporada, mesmo assim titular em três partidas e autor de um golaço contra a República Tcheca.

Apesar do início precoce, não poderá superar o recorde de jogador mais jovem a atuar na Premier, que pertence a Ethan Nwaneri, também do Arsenal, que estreou na competição aos 15 anos, cinco meses e 28 dias, em 2022, na vitória por 5 a 0 sobre o Leeds United, quando atuou por 18 minutos.

Certamente, trata-se de um nome que tende a se consolidar entre os principais destaques do futebol mundial nos próximos anos. Mesmo inserido em um dos elencos mais completos da atualidade e candidato a todos os títulos da temporada, Dowman já demonstra características fora do comum e reforça a ideia de que, diante de um talento raro, não há motivo para esperar.

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