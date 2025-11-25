A temporada 2025/26 do Real Madrid pode ser analisada sob diferentes perspectivas, mas permanecer indiferente à situação do clube parece impossível, especialmente por se tratar de uma nova era sob a liderança de Xabi Alonso. Após a passagem histórica de Carlo Ancelotti, o ex-jogador do clube encara um período de adaptação à função de comandante da comissão técnica, com a responsabilidade de conduzir os Merengues em uma fase de transição e renovação.

Um dos principais pontos de críticas ao trabalho de Alonso refere-se à sua relação diária com os atletas. A gestão esportiva do técnico espanhol tem sido alvo de questionamentos, sobretudo por decisões em campo, como a ausência de oportunidades para Endrick, a divisão de funções de Vini Jr na ponta esquerda com Rodrygo, e a escolha de Franco Mastanuono como titular, entre outras questões que geraram debate sobre seu trabalho.

Nesse contexto, o programa de rádio espanhol "El Partidazo de COPE", um dos mais influentes do país, revelou neste fim de semana quais jogadores do Madrid estariam insatisfeitos e quais estariam satisfeitos com Alonso no início de 2025/26. A discussão no programa foi aberta pelo jornalista Jorge Picón, que informou que parte do grupo de jogadores já deseja a demissão do atual treinador ainda em 2025.

Segundo a emissora, a lista de atletas contrários ao treinador inclui Federico Valverde, Vini Jr, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick e Ferland Mendy, enquanto Eduardo Camavinga permanece em dúvida, compondo um grupo de jogadores com diferentes status no clube, todos sem presença garantida no time titular. Por outro lado, os apoiadores do técnico seriam Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Thibaut Courtois, Arda Güler e Kylian Mbappé, nomes mais consolidados na equipe titular nesta primeira metade de temporada.

Real Madrid em 2025/26 🔢

Embora ainda seja questionável se o time de Xabi se consolida como uma das melhores equipes do mundo em termos de futebol, os resultados apresentados são considerados satisfatórios mesmo para os altos padrões do Madrid. Na Champions League, o clube ocupa a sétima posição, somando nove pontos em quatro rodadas, com três vitórias consecutivas antes da derrota por 1 a 0 para o Liverpool na última partida fora de casa. Pela La Liga, Pela La Liga, mantém a liderança com 32 pontos, resultado de dez vitórias, dois empates e uma derrota; em seu compromisso mais recente pela competição, empatou por 2 a 2 com o Elche, também como visitante.

