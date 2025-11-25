O Real Madrid visita o Olympiacos, na Grécia, nesta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), em partida válida pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Para o confronto, o técnico Xabi Alonso não contará com o goleiro titular Thibaut Courtois, afastado após apresentar quadro de gastroenterite; ele foi cortado da viagem a Atenas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Titular do Madrid desde 2018, Courtois é reconhecido como um dos principais goleiros de sua geração e peça decisiva do clube em diversas ocasiões na mais importante competição entre equipes do futebol mundial. A seguir, veja o boletim divulgado pelo Madrid após a identificação do desconforto durante o treino de segunda-feira (24):

continua após a publicidade

— Após a avaliação realizada hoje pelos Serviços Médicos do Real Madrid, foi diagnosticado em Thibaut Courtois um processo viral gastrointestinal. O jogador está fora da viagem para Atenas e permanece em acompanhamento, aguardando evolução.

Andriy Lunin, como de costume, será o substituto de Courtois para a partida. Além da ausência no gol, o Real enfrenta outro problema no setor defensivo: Dean Huijsen. O defensor não treinou e ficou fora da lista de relacionados. Além disso, vale ressaltar que Antonio Rüdiger e David Alaba permanecem indisponíveis. Com o elenco reduzido na zaga, o volante Aurélien Tchouaméni deve ser utilizado de forma improvisada na defesa.

continua após a publicidade

O provável Real Madrid que enfrentará o Olympiacos terá a seguinte formação: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni e Álvaro Carreras; Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Arda Güler e Jude Bellingham; Vini Jr e Kylian Mbappé.

Real Madrid em 2025/26 🔢

O Madrid ocupa a sétima posição e soma nove pontos após quatro rodadas desta edição da Champions, com três vitórias consecutivas antes da derrota por 1 a 0 para o Liverpool na última rodada, fora de casa. Pela La Liga, mantém a liderança com 32 pontos, resultado de dez vitórias, dois empates e uma derrota; em seu compromisso mais recente pela competição, empatou por 2 a 2 com o Elche, também como visitante.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial