O Liverpool venceu o Real Madrid por 1 a 0, nesta terça-feira (4), pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League. O confronto foi disputado em Anfield, e teve Mac Allister como herói da noite, autor do gol que garantiu o triunfo dos Reds. O goleiro Courtois, por outro lado, evitou uma derrota mais ampla e foi um dos grandes destaques da partida.

Com o resultado, o Liverpool encostou no Real Madrid na tabela. A equipe inglesa subiu para a 6ª posição, enquanto os merengues conheceram sua primeira derrota na competição, caindo para o 5º lugar.

Liverpool x Real Madrid: como foi o jogo?

Em um dos confrontos mais emblemáticos do futebol europeu, Liverpool e Real Madrid voltaram a se enfrentar em Anfield em um jogo que prometia intensidade e rivalidade. Mesmo em momentos distintos na temporada, os dois times demonstraram desde o início que fariam uma partida digna da história entre eles.

O Real Madrid começou melhor, impondo ritmo alto e pressionando a saída de bola do Liverpool. Vini Jr era o principal nome do ataque merengue, explorando o lado esquerdo e tentando superar Conor Bradley em velocidade. A equipe de Xabi Alonso adiantou suas linhas e dominou os primeiros minutos, enquanto os Reds buscavam se reorganizar defensivamente.

Aos 26 minutos, veio a primeira grande chance da partida. Após uma saída errada da defesa do Real Madrid, Wirtz aproveitou um corte malfeito de Huijsen, invadiu a área e rolou para Szoboszlai, que finalizou forte. O chute obrigou Courtois a fazer uma defesa espetacular, mantendo o placar zerado.

Pouco depois, uma jogada polêmica agitou o jogo. Szoboszlai arriscou da entrada da área, e a bola desviou no braço de Tchouaméni dentro da área. O árbitro assinalou pênalti, mas, após revisão do VAR, o lance foi anulado sob a justificativa de que o braço estava em posição natural. A decisão gerou reclamações dos jogadores do Liverpool, mas não foi alterada.

Mesmo com o revés, o time da casa se inflamou com o apoio da torcida. Empurrado por Anfield, o Liverpool passou a dominar as ações, trocando passes rápidos e empurrando o Real para o campo de defesa. O goleiro Courtois, porém, manteve os merengues vivos na partida, com uma sequência de defesas impressionantes diante de finalizações de Salah e Mac Allister. O belga foi o nome do primeiro tempo, evitando ao menos dois gols certos.

Jogadores do Real Madrid e Liverpool em disputa, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)

O segundo tempo começou com o Liverpool mantendo o ritmo intenso. Insatisfeita com o empate parcial, a equipe de Arne Slot voltou pressionando e teve três boas chances em sequência logo após o intervalo, todas paradas novamente em Courtois. O goleiro merengue fez duas grandes defesas em escanteios consecutivos, mostrando reflexos rápidos para evitar o gol.

A insistência dos Reds, no entanto, foi recompensada. Aos 15 minutos da etapa final, em jogada de bola parada, Szoboszlai cobrou falta na medida para Mac Allister, que apareceu na área e cabeceou forte, à queima-roupa, vencendo Courtois e abrindo o placar. O estádio explodiu com o gol do argentino, que coroou a pressão do Liverpool.

O gol abalou o Real Madrid. A equipe espanhola, que havia controlado o início do jogo, perdeu completamente o ritmo e a organização tática. O meio-campo não conseguia conectar passes, o ataque com Mbappé e Vini Jr era facilmente neutralizado, e a defesa se mostrava insegura diante das investidas inglesas.

Mesmo com as entradas de Rodrygo, Brahim e Trent, os merengues não conseguiram reagir. O Liverpool, por sua vez, manteve a postura ofensiva, alternando transições rápidas com momentos de controle de posse. Van Dijk liderou uma defesa firme, bloqueando as poucas tentativas do Real de buscar o empate.

Nos minutos finais, o Real Madrid tentou pressionar em bolas longas, mas parou novamente na compacta defesa inglesa. O Liverpool ainda teve chances de amplia mas Courtois, em noite inspirada, impediu um placar maior. O apito final confirmou a vitória dos Reds e marcou o fim da invencibilidade merengue na competição.

O que vem por aí?

Após o clássico europeu, o Liverpool terá outro desafio importante. No próximo domingo (9), a equipe enfrenta o Manchester City pela Premier League, às 13h30 (de Brasília), em jogo que pode definir posições no topo da tabela inglesa. O Real Madrid, por sua vez, volta a campo no mesmo dia, às 12h15, pela La Liga, diante do Rayo Vallecano.

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 1x0 Real Madrid

4ª rodada – Champions League

🗓️ Data e horário: terça-feira, 4 de outubro, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)

🥅 Gols: Mac Alliser (LIV 16'/2T)

🟨 Cartões amarelos: Vini Jr (RMA); Huijsen (RMA); Mac Allister (LIV); Bellingham (RMA); Carreras (RMA)

🟥 Cartões vermelhos: --

🔴🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Mamardashvilli; Conor Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson (Kerkez); Mac Allister (Curtis Jones), Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Ekitiké (Gakpo), Wirtz (Chiesa)

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Xabi Alonso)

Courtois; Valverde (Brahim), Huijsen, Militão, Carreras; Tchouaméni, Camavinga (Rodrygo), Arda Güler (Trent), Bellingham; Vini Jr, Mbappé

