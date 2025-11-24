Jogadores do Real Madrid querem a demissão de Xabi Alonso, diz jornalista

O Real Madrid atravessa uma fase ruim, com um jejum de vitórias de três partidas, contra Liverpool, Rayo Vallecano e Elche. Diante disso, o jornalista Jorge Picón informa que os Merengues não descartam a demissão de Xabi Alonso, com "vários jogadores querendo uma mudança" e membros da diretoria concordando.

"Independentemente de a culpa ser do treinador ou não, a situação de Xabi Alonso está se tornando insustentável. Vários jogadores (mais do que se imagina) querem uma mudança. E vozes importantes na diretoria começam a considerá-la necessária. Uma combinação explosiva", começou por afirmar o jornalista.

Além da possível demissão de Xabi Alonso, Jorge Picón expôs sua opinião quanto às necessidades do Real Madrid para ter um elenco equilibrado novamente:

"Independentemente do que aconteça com Xabi Alonso, tenho poucas dúvidas de que parte da solução para este time do Real Madrid reside em pelo menos algumas vendas dolorosas nas próximas janelas de transferência. Eles precisam reconstruir uma ou duas áreas do campo e mostrar que o clube não tem medo de tomar decisões difíceis com o elenco", finalizou o jornalista em sua conta no X.

Xabi Alonso no comando do Real Madrid diante do Osasuna (Foto: Thomas Coex/AFP)

Vini coloca Real Madrid contra a parede

Vini Jr informou à direção do Real Madrid que não pretende renovar seu contrato, que vai até junho de 2027, enquanto sua relação com o técnico Xabi Alonso seguir difícil. A decisão foi comunicada em uma reunião com o presidente Florentino Pérez, realizada no fim de outubro. A informação é do jornalista Mario Cortegana, do "The Athletic".

