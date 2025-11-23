Espanhóis reagem a empate do Real Madrid contra Elche: 'Vergonhoso'

Real Madrid e Elche empataram por 2 a 2 neste domingo (23), pela 13ª rodada de La Liga. A partida foi realizada no Estádio Manuel Martínez Valero, em Elche, e os gols foram marcados por Febas e Álvaro Rodríguez, aos mandantes, e Huijsen e Bellingham, aos Merengues.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com o resultado, o Real ficou na segunda colocação do Campeonato Espanhol, visto que o Barcelona goleou o Athletic Bilbao no dia anterior, na reinauguração do Camp Nou. Os donos da casa, por outro lado, subiram para a sétima posição, e brigam por vaga em competições europeias.

continua após a publicidade

A atuação abaixo do Real Madrid fora de casa foi vista como vergonhosa pelos internautas. O empate foi bastante criticado por parte da torcida merengue na web. Veja os comentários abaixo:

Tradução: "O Real Madrid vai perder pontos contra o Elche e pode ficar três jogos sem vencer. Vergonhoso é pouco. Além disso, o Elche está jogando muito melhor que o Real Madrid."

continua após a publicidade

Tradução: "O Elche está jogando incrivelmente bem, sem dúvida a equipe revelação do campeonato. É a recompensa para uma equipe corajosa, que joga contra todos em igualdade de condições e colhe os frutos."

Tradução: "É uma vergonha completa para o Real Madrid. Não importa o que aconteça."

Tradução: "Que golaço do Elche. Nem Trent, nem Huijsen sabem o que estão fazendo. Brutal."

Como foi Eche x Real Madrid?

O jogo teve poucas ações ofensivas claras na primeira etapa, com o controle da bola dividida entre as equipes. O primeiro lance de perigo ocorreu aos dez minutos, quando Mbappé recebeu cruzamento da direita e finalizou de primeira da entrada da área. A bola saiu à direita do gol defendido por Iñaki Peña.

Aos 17 minutos, o Elche criou sua chegada mais contundente no início da partida. Carreras foi desarmado na defesa, Héctor Fort recuperou e rolou para a área. André Silva apareceu sem marcação e chutou de primeira, mas Courtois fez defesa decisiva e evitou o gol. O Real tentou responder no contra-ataque, aos 29', mas Mbappé adiantou a bola e não conseguiu uma boa chance.

A partida manteve ritmo controlado, com o Elche aproveitando o espaço entre as linhas do Real Madrid para chegar ao ataque. O primeiro tempo terminou sem gols e com a impressão de que o clube merengue ainda não conseguiu traduzir a nova proposta tática - três zagueiros e os laterais Alexander-Arnold e Fran García posicionados como alas - em controle do jogo.

Jogadores do Elche comemoram gol contra o Real Madrid em La Liga (Foto: JOSE JORDAN / AFP)

O Elche voltou mais ligado para o segundo tempo e criou a primeira grande chance aos seis minutos, quando Febas recebeu na área e finalizou cruzado. Courtois espalmou para o meio, e André Silva apareceu para tentar o rebote, mas a defesa do Real Madrid conseguiu afastar. Pouco depois, Febas abriu o placar em uma jogada trabalhada pelo meio. O capitão tocou para Valera, que devolveu com um toque de calcanhar, deixando o meia em condição de finalizar na saída de Courtois.

Com o gol sofrido, o Real Madrid reagiu imediatamente, e Vini Jr foi chamado para entrar. A equipe passou a pressionar a área do Elche, que se manteve organizada defensivamente. As principais chegadas do time de Xabi Alonso ocorreram com Vinícius e Bellingham, que encontraram espaços nas laterais e no apoio à área.

O empate saiu aos 32 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio pela direita. Bellingham desviou de cabeça, e a bola sobrou na pequena área para Huijsen finalizar de primeira e deixar tudo igual no Martínez Valero. Esse foi o primeiro gol do jovem zagueiro espanhol com a camisa do Real Madrid.

A loucura começou na reta final do jogo. O Elche voltou a ter vantagem na partida aos 38', quando Álvaro Rodríguez, formado nas categorias de base do Real Madrid, marcou o segundo gol. Logo depois, foi a vez de Bellingham igualar tudo após cruzamento de Mbappé. Com o 2 a 2 no placar e oito minutos de acréscimos, os Blancos cresceram na partida e pressionaram, mas o jogo terminou tudo igual.

O que vem por aí?

Agora, o Elche encara o Getafe na próxima rodada de La Liga, na sexta-feira (28), às 17h (de Brasília). O Real Madrid visita o Olympiacos no meio de semana, quarta-feira (26), pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial