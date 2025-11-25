O Real Madrid planeja a contratação de Nico Paz, meia-atacante de 21 anos do Como, da Itália, como seu primeiro reforço na janela de transferências do verão europeu, que se inicia em 2026. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano, especialista em mercado da bola.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Madrid monitora a situação do atleta, um talento que integrou suas categorias de base até 2022. Nascido na Espanha, chegou ao clube em 2016, depois de um período de duas temporadas no Tenerife.

continua após a publicidade

Sem oportunidades na equipe principal, após sequência na equipe B dos Merengues, Nico deixou o clube em 2024 após apenas oito partidas e um gol, tornando-se mais um caso de uma promessa da base pouco aproveitada no time principal. Situações semelhantes ocorreram com Martin Ødegaard, hoje no Arsenal; Achraf Hakimi, atualmente no PSG; e Álvaro Carreras, que retornou ao Real neste ano, mas conquistou prestígio vestindo a camisa do Benfica, de Portugal.

Estrela na Itália ⭐

No dia 25 de agosto de 2024, Paz acertou com o Como, recém-promovido à elite italiana, em contrato de quatro anos por uma taxa de 6 milhões de euros. Sob o comando de Cesc Fàbregas, tornou-se um dos principais jogadores do elenco desde sua estreia. Na atual temporada, são cinco gols e quatro assistências em 13 partidas, agora vestindo a camisa 10 do clube. O desempenho de destaque levou à sua primeira convocação para a seleção principal da Argentina, em março de 2025.

continua após a publicidade

Sensação do País da Bota em 2024/25, o Como terminou a campanha anterior na décima colocação da tabela, com 49 pontos, e iniciou a primeira metade da atual temporada europeia ainda melhor, somando 21 pontos em 12 rodadas, com cinco vitórias, seis empates e apenas uma derrota.

Nico Paz, do Como, comemora após marcar o segundo gol de sua equipe na partida contra a Juventus (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Galáctico? 🪄

Embora não possua mais vínculo direto com o Madrid, o clube espanhol acompanha atentamente o bom desempenho de Nico na Itália, visto que mantém uma cláusula de preferência de recompra. No entanto, a condição não pode ser acionada em janeiro de 2026, de modo que Como mantenha o atleta até o verão.

Assim, a negociação só poderia ser concretizada em junho de 2026, durante a janela de transferências de verão. Segundo Romano, o argentino já manifestou interesse em aceitar o possível retorno ao clube madrilenho.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial