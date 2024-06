Mourinho foi campeão da Champions com Porto e Inter de Milão (Foto: Isabella Bonotto/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/06/2024 - 11:09 • Istambul (TUR)

Conhecido por suas opiniões fortes e polêmicas, o técnico José Mourinho projetou seus palpites para a Eurocopa, e apostou na corrida da Bola de Ouro, hoje liderada pelo brasileiro Vini Jr. Segundo o comandante, quem vencerá a competição continental será a equipe de Portugal, sob a batuta de Cristiano Ronaldo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Cristiano Ronaldo enaltece evoluções na carreira e chega confiante à Eurocopa: ‘Estou no mais alto nível há 20 anos’

A decisão seria integrada pela Inglaterra, que ficaria com o vice-campeonato pela segunda edição seguida. Já entre os prêmios individuais da competição, Harry Kane ficaria com a artilharia, enquanto Bellingham seria eleito o melhor jogador.

Questionado sobre a Bola de Ouro, a aposta de Mourinho ficou com Vini Jr. O brasileiro foi campeão da Champions League, marcando um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund na decisão, e caminha a passos largos para ser eleito o craque de 2023-24.

Em janeiro de 2023, o "Special One" recebeu contatos da própria Federação Portuguesa de Futebol, logo após a saída de Fernando Santos, devido ao desempenho na Copa do Mundo. Porém, optou por cumprir seu contrato com a Roma; fortes ligações e um apelo de torcedores da Seleção Brasileira meses depois também não surtiram efeito.

➡️ Vidente que usa aspargos para fazer previsões crava a seleção campeã da Eurocopa

No início do ano seguinte, Mourinho viria a ser demitido da Giallorossi, após resultados instáveis no Campeonato Italiano. Escolhendo ficar sem trabalho até o fim da temporada, o técnico acertou com o Fenerbahçe para 2024-25, assinando contrato válido por dois anos.

José Mourinho será técnico do Fenerbahçe nos próximos dois anos (Foto: Yasin Akgul/AFP)