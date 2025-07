Voo do Real Madrid atrasa devido ao mau tempo, e time cancela compromissos do Mundial

O Real Madrid cancelou compromissos referentes a coletivas de imprensa e zona mista dos jogadores na véspera da semifinal do Mundial. O motivo se deu pela dificuldade do avião que levava o time pousar em meio às condições climáticas adversas em Nova York.

O clube espanhol deixou Palm Beach com uma hora de atrasou devido às tempestades que impediam a decolagem na Flórida. No entanto, a situação se manteve ruim mesmo após as duas horas e meia de viagem para chegar em Nova York.

Segundo diversos portais da imprensa espanhola, o Real Madrid sobrevoou o espaço aéreo de Nova York por horas até receber autorização para pousar. Dessa forma, o elenco do Real Madrid terá contato com a imprensa apenas após a semifinal do Mundial de Clubes. O técnico Xabi Alonso deve falar com os detentores de transmissão rapidamente antes do confronto.

Com isso, o Real Madrid se locomoverá direto para o hotel para descansar visando o duelo com o PSG, pela semifinal do Mundial de Clubes. As equipes se enfrentam no MetLife Stadium, nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília).

