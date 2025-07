Enzo Fernández se diz orgulhoso de sul-americanos no Mundial

O Chelsea venceu o Fluminense por 2 x 0 e está na final do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista para a Cazé TV, Enzo Fernández, volante do time inglês, exaltou a competitividade dos clubes sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes.

— Na verdade, muito bem [equipes sul-americanas no Mundial]. Estou bastante orgulhoso do futebol sul-americano porque competiu. A gente viu o que o Fluminense fez hoje na semifinal, a gente também viu o que fizeram na fase de grupos. Acho que os clubes sul-americanos competiram muito bem — disse Enzo.

Questionado sobre a preferência por algum adversário na final, o jogador desconversou.

— Não tenho preferência [de adversário na final]. Nós estamos focados no nosso trabalho. Agora é descansar, preparar a partida e chegar no domingo e fazer o nosso melhor — completou.

Como foi Fluminense 0 x 2 Chelsea?

(Photo by JUAN MABROMATA / AFP)

A primeira etapa começou com o Chelsea controlando as ações da partida, e o Fluminense encontrava muitas dificuldades de escapar da marcação pressionante do time inglês. Aos 18 minutos, após rebatida de escanteio, a bola ficou com João Pedro, que acertou um lindo chute para abrir o placar contra o clube que o revelou.

Depois do gol, o Fluminense conseguiu sair um pouco mais para o jogo e criou uma grande chance para empatar a partida. Após triangulação, Hércules recebeu na cara do goleiro, finalizou e Cucurella salvou em cima da linha. Logo depois, Renê cobrou falta, a bola tocou no braço de Chalobah e o árbitro marcou pênalti para o Flu. Após análise no VAR, a penalidade foi retirada. Dessa forma, o primeiro tempo terminou com 1 x 0 no placar.

No segundo tempo, o Fluminense se lançou mais ao ataque e acabou cedendo espaços para o Chelsea. Aos 11 minutos, em conta-ataque veloz, João Pedro foi acionado dentro da área, levou para a perna direita e bateu forte, no ângulo de Fábio, para fazer o segundo e decisivo gol.

