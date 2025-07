Pedro Neto exalta times brasileiros no Mundial: ‘Tivemos muito trabalho’

O Chelsea venceu o Fluminense por 2 x 0 e está na final do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista para a Cazé TV, Pedro Neto, atacante do clube inglês, falou da dificuldade imposta pelos clubes brasileiros contra o time inglês. Os Blues enfrentaram três dos quatro brasileiros que disputaram a competição.

— Sem dúvidas, sabíamos que seria um jogo muito difícil. O Fluminense ganhou o Al-Hilal e a Inter também e nós sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Nós jogamos também contra outras duas equipes brasileiras que nos deram muito trabalho. Perdemos contra o Flamengo, contra o Palmeiras tivemos um trabalho muito difícil pela frente. Sabíamos que hoje iríamos enfrentar uma equipe muito experiente, de alto nível, com jogadores de qualidade, tem jogadores experientes, o Thiago, o Arias, que é muito bom jogador. Como é óbvio, estávamos muito cientes do que precisávamos fazer, estávamos focados no nosso trabalho também e, felizmente, conseguimos a vitória — disse Pedro Neto.

O jogador também falou sobre o desempenho dele na Copa do Mundo de Clubes e que está contente com as boas atuações.

— Estou contente com o que estou fazendo, sinto que estou ajudando a equipe, que é o mais importante. Estou fazendo o meu trabalho, espero assim continuar e, que na final, possa fazer mais uma vez o meu trabalho e possamos ganhar — completou o atacante português.

Desempenho de Pedro Neto no Mundial

O jogador é um dos grandes destaques da equipe inglesa na competição. Ele entrou em campo em cinco partidas e marcou três gols. Pedro Neto viveu um drama durante a competição. Diogo Jota, atacante português e amigo de Pedro, morreu em acidente de carro na última sexta-feira (3). O jogador chegou a ser dúvida para a partida contra o Palmeiras, mas entrou em campo e ajudo o Chelsea a se classificar para a semifinal.

(Foto: Divulgação/Chelsea)

