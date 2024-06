José Mourinho é anunciado por clube europeu

Mourinho assume novo time na Europa (Foto: Reprodução / X)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/06/2024 - 12:38 • Istambul (TUR)

José Mourinho está de casa nova. Na manhã deste domingo (2), o técnico foi anunciado pelo Fenerbahçe, da Turquia, em vias da disputa na próxima edição da Champions League.

O contrato foi assinado no começo do dia, após o acordo verbal ter sido costurado entre as partes ao longo da semana, conforme noticiado pelo Lance!. O vínculo terá duração de dois anos, expirando ao fim do primeiro semestre de 2026.

O "Special One" chega de graça ao Fenerbahçe, já que estava livre no mercado. Após alcançar duas finais de competições europeias com a Roma, foi demitido de forma surpreendente em janeiro, após resultados inconstantes no Campeonato Italiano.

O nome de José Mourinho chegou a ser ventilado dentro da CBF em 2023 em duas oportunidades. Primeiro, durante a indefinição de quem seria o comandante da Seleção Brasileira após a saída de Tite; posteriormente, após a queda de Fernando Diniz e um apelo muito forte das redes sociais. Entretanto, nas duas ocasiões, a entidade optou por outros nomes, tendo agora Dorival Júnior no comando.

Ligações com a seleção de Portugal, antes da contratação de Roberto Martínez, e um forte flerte com a Arábia Saudita também aconteceram no último ano, mas o português optou por seguir seu contrato com os Giallorossi, até ser mandado embora.