Luis Enrique revela estado de Donnarumma após grave lesão de Musiala no Mundial

Luis Enrique revelou o estado de Donnarumma após o goleiro provocar uma grave lesão em Musiala durante o jogo entre PSG e Bayern, pelas quartas de final do Mundial de Clubes. O comandante lamentou a contusão do meia alemão, que não deve jogar mais em 2025, mas apoiou o arqueiro italiano.

- Creio que todos que o conhecem, sabem da sua bondade. No futebol, sempre existem lesões que fazem parte do processo e da vida de um jogador. Não houve má intenção, mas não vou entrar nas declarações de outro companheiro ou outro jogador. Está bem. Afetado, mas já falou com Musiala. Todos nós desejamos uma pronta recuperação.

No duelo das quartas de final do Mundial de Clubes, Donnarumma dividiu uma bola com Musiala e fraturou a fíbula e o tornozelo do meia alemão. O atleta passará por cirurgia e deve retornar aos gramados somente em 2026 visando a reta final da Champions League e a Copa do Mundo.

No lance, a arbitragem não entendeu a ação de Donnarumma de forma faltosa e sequer marcou uma infração do goleiro. No entanto, o italiano foi alvo de críticas de jogadores do Bayern de Munique por conta da jogada.

